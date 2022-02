Les PME et les instruments de financement encore peu exploités

Tweet Share Messenger

Le webinaire qu’a organisé le mercredi 16 février 2022 la Chambre tuniso-française de commerce et d’Industrie (CTFCI) et Business France-Tunisie sur le thème : «Les outils français de financement des PME» a permis d’apporter un précieux éclairage sur les différents dispositifs en place pour accompagner les entreprises dans leur processus de développement que ce soit au plan national qu’à l’international.

Ce webinaire qui a été animé par des représentants de la CTFCI, Business France Tunisie, du Service économique régional français, de Bpifrance, Proparco (Groupe AFD) Sunref (Expertise France) a permis de passer en revue les outils français de financement des PME, à l’instar de la ligne de crédit française, des interventions de Proparco, du programme Sunref et des financements proposés par Bpifrance.

Accompagnement global des entreprises

Ces différents outils, considérés, pour la plupart, facile d’accès, sont à même d’accompagner les chefs d’entreprise dans leur quête de prospection de nouveaux marchés ou de partenariat. Ils présentent tous une palette de produits répondant dans leur globalité aux différents cycles de vie de l’entreprise à commencer par la création, l’investissement, la prise de participation, les fonds de roulement… Ils répondent également à des nouveaux impératifs comme l’accompagnement des entreprises à la transition énergétique et écologique, la production propre, la lutte contre la pollution et la valorisation des déchets.

Michel Bauza, directeur Business France Afrique du Nord-Tunisie, a présenté notamment les deux appuis financiers qu’offre le plan français de relance export. Il s’agit respectivement du chèque de relance export et du chèque de relance VIE (Volontaire international en entreprise), soulignant au passage l’action concertée menée par Business France Tunis, la CTFCI, le service économique près l’ambassade de France dans le cadre de la «Team France Export», pour favoriser le partenariat et l’implantation croisée d’entreprises françaises et tunisiennes sur les deux rives de la Méditerranée.

Pour ce qui concerne la ligne de crédit française PME-PMI tunisienne, Sarra Ben Attia, du Service économique régional français, a présenté les entreprises éligibles, les conditions d’octroi ainsi que le mode opératoire. D’ores et déjà, 11 banques tunisienne ont émargé à cette ligne d’un montant de 30 millions d’euros destinées aux PME et PMI tunisiennes pour financer l’achat de biens et services d’origine française (minimum 70%).

Aides à l’expansion et à l’internationalisation

Les PME et PMI éligibles sont les entreprises tunisiennes issues de tous secteurs disposant d’un capital majoritairement tunisien et dont le volume d’investissement ne dépasse pas les 15 millions de dinars (y compris les investissements d’extension et les fonds de roulement).

Le montant de chaque opération éligible au financement par cette ligne de crédit ne doit cependant pas être inférieur à 100 000€ ni excéder 2M€.

Bpifrance (Banque publique d’investissement) offre de son côté des dispositifs pour l’accompagnement des entreprises françaises souhaitant se développer en Tunisie ainsi que leurs filiales en Tunisie souhaitant se développer à l’international.

Pour Mael Mbaye, responsable pour l’Afrique du Nord, Bpifrance a jusqu’ici accompagné 370 entreprises dans la région dans leur prospection de nouveaux marchés. La banque publique française dispose de 7 outils de financement, à savoir l’assistance prospection, le développement export, le prêt de croissance à l’international, la garantie des projets à l’international, le crédit export, l’assurance-crédit et la garantie cautions et préfinancement.

Les outils que Proparco propose se distinguent par leur diversité et leur ciblage du secteur privé essentiellement. Amina Ben Abdelkarim, chargée d’affaires Afrique du Nord a énuméré les 4 outils financiers mis à la disposition des chefs d’entreprise, à savoir respectivement les lignes de crédit, les fonds propres, les garanties et les fonds délégués et assistance technique.

En Tunisie, Proparco intervient sur plusieurs fronts que ce soit à travers des investissements directs, des prises de participation minoritaires ou l’accompagnement du système bancaire et du micro-financement.

Enfin le programme Sunref-Tunisie, qui prendra fin en 2022, présenté par Cléo Fulchiron, mobilise l’AFD et 4 banques tunisiennes (BH, Amen Bank, UBCI et UIB). Il a pour vocation d’accompagner les entreprises dans le processus de transition énergétique et écologique.

Cette ligne de 60 millions d’euros offre la possibilité aux entreprises l’obtention de crédits et d’une prime d’investissement de 15% reversée une fois le projet réalisé. Ce programme cible 4 domaines à savoir l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la production propre et la réduction de la pollution. Un certain nombre de projets réalisés en Tunisie (tourisme, centrale laitière, industrie…) ont bénéficié du concours de Sunref, qui leur a permis de réaliser soit des économies appréciables en énergie (655 millions de dinars par an par un hôtel à Monastir) ou de valorisation des déchets (cogénération dans une centrale laitière au Cap Bon).

Tous ces outils qui participent au développement de l’investissement, au renforcement du potentiel des entreprises et du partenariat, à l’internationalisation des PME et l’exploitation des opportunités dans les différents secteurs d’activités, restent encore peu connus, et peu exploités. Le moment est venu pour que les PME en tirent le meilleur profit.

Article lié: