Tunisie : Avidea annonce une levée de fonds de 2 millions de dinars

Tweet Share Messenger

La startup tunisienne Avidea, dirigée par Jaafar Nasri, a annoncé avoir bouclé un tour de table de Pre-Série A de 2 millions de dinars mené par l’un des principaux investisseurs en private equity en Tunisie, Capsa Capital Partners (CCP), et le fonds d’investissement spécialisé 216 Capital Fund I géré par la société de gestion 216 Capital Ventures.

Ce financement sera alloué au renforcement de l’équipe par des nouveaux talents, le développement du périmètre fonctionnel de ses produits et la quête de nouveaux marchés. Les produits proposés actuellement par Avidea à savoir DigiClaim et DigiFraud, respectivement pour la digitalisation du sinistre automobile et la lutte contre la fraude, étant déjà validés et en production chez ses clients, la startup s’oriente désormais vers une phase décisive d’industrialisation et d’internalisation.

Créée en 2017, Avidea a pour mission principale d’aider les compagnies d’assurance à réduire le coût du sinistre automobile tout en offrant une meilleure expérience utilisateur à leurs clients.

CCP, filiale de la banque d’affaires Cap Bank, est une société de gestion d’actifs agréée par le Conseil du marché financier (CMF) qui gère des fonds de capital-investissement pour le compte d’investisseurs institutionnels. Créée en 2012 par une équipe de banquiers d’affaires, CCP se consacre à l’investissement dans des entreprises non cotées et à la gestion d’actifs pour le compte de tiers. Sa mission consiste à apporter les financements et les ressources stratégiques nécessaires aux dirigeants d’entreprises pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets de développement et/ou de transmission.

Fondée par une équipe d’entrepreneurs, d’investisseurs et de créateurs d’entreprises, 216 Capital est une société de capital-risque (venture capital) axée sur les entreprises technologiques (startups) en phase de démarrage. Dirigée par une équipe d’entrepreneurs technologiques internationaux et d’experts en startups, 216 Capital investit dans tous les secteurs et accompagne des fondateurs talentueux et déterminés en Tunisie et ailleurs en phase de Pre-seed et Seed.

Communiqué.