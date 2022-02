Retour en images sur la réouverture, tant attendue, de la Librairie El Moez

Fermée depuis novembre dernier à cause d’un incendie, la Librairie El Moez à EL-Menzah 1 a enfin rouvert ses portes hier, vendredi 18 février 2022…au grand bonheur des amoureux du livre.

«Un grand Merci de vous être joints à notre bonheur hier soir lors de la réouverture de votre chère librairie. Vous avez contribué à rendre cette journée inoubliable ,sans votre présence elle n ‘aurait pas été la même. Le 18 Février 2022 restera à jamais gravé dans nos cœurs… Merci de l’avoir partagé avec nous», a commenté la librairie ce samedi, dans un post publié sur sa page Facebook, en partageant les photos de cet heureux évènement.



















Totalement réaménagée, notamment, grâce au soutien de la clientèle et des éditeurs, la librairie a rouvert ses portes dans la joie et la bonne humeur, en présence de plusieurs fidèles, artistes et de personnalités culturelles, avec une séance de dédicace de de Tahar Fazaa pour son livre «Ettayes».



















Y. N.