Tunisie : Leila Toubel présentera sa pièce «Yakouta» en Belgique

Dans le cadre du programme « Tunisie en Mouvements » soutenu par Wallonie-Bruxelles International et à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Comité de vigilance pour la démocratie en Tunisie (CVDT) invitera Leila Toubel à représenter sa pièce de théâtre «Yakouta» à la Cité Miroir, à Liège, Belgique, le samedi 12 mars 2022 à 20h.

La représentation de la pièce »Yakouta« , un plaidoyer poignant pour toutes les femmes du monde et contre les violences auxquelles elles font face, sera suivie d’un débat avec le public.

Dans un décor réduit à l’essentiel qui forme les murs de sa solitude, une femme est enfermée à double tours après avoir été battue à mort par son compagnon.

Les coups, les insultes et les blessures font partie de son quotidien, mais cette fois, il a juré de mettre fin à ses jours, en la laissant mourir de faim et de soif, s’asphyxier de son scandale et s’étouffer de son chagrin… Il lui crèvera les yeux, cette maudite qui a sali et piétiné dans la boue son honneur. Le mari vient de découvrir que sa femme, alors qu’elle n’avait que 16 ans, a mis au monde une fille née sous X, l’a abandonnée devant une mosquée et qu’après vingt-quatre longues années de séparation, elle s’apprêtait à la retrouver.

Après «Solwen» et «Hourya», «Yakouta» est un nouveau défi pour parler, à travers le corps abimé et l’âme saccagée d’une femme, de nos sociétés machistes et abjectes.

«Yakouta» est en effet l’histoire de mille et une femmes, un cri contre l’omerta, une bougie qui illumine les chambres obscures et un écho aux larmes étouffées.

C’est un plaidoyer poignant pour toutes les femmes du monde et contre les violences auxquelles elles font face.

Spectacle proposé avec le soutien de la Province de Liège, la Fédération Wallonie Bruxelles, La ville de Liège, Mnema – La Cité Miroir, Cripel, Cepaget Promotion & Culture.

