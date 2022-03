Guerre en Ukraine : Le racisme occidental étalé au grand jour

Tweet Share Messenger

Des réfugiés venus d’Ukraine attendent un bus, à Medyka, en Pologne, le 28 février 2022. – Wojtek RADWANSKI / AFP.



L’invasion militaire russe en Ukraine a contraint des centaines de milliers de personnes à tenter de quitter l’Ukraine. Parmi eux, des ressortissants étrangers, notamment africains, ont dénoncé des comportements racistes des autorités basées sur les frontières. Un racisme qui s’est également fait sentir à travers des déclarations médiatiques de plusieurs politiciens occidentaux.

Depuis quelques jours, plusieurs étudiants africains ont dénoncé, sur les réseaux sociaux, la discrimination dont ils ont été victimes. Ils seraient refoulés à la frontière par les autorités ukrainiennes. Des accusations graves auxquelles l’Union africaine (UA) a réagi, affirmant être «particulièrement préoccupée par les informations rapportées selon lesquelles les citoyens africains, se trouvant du côté ukrainien de la frontière, se verraient refuser le droit de traverser pour se mettre en sécurité».

Macky Sall, président du Sénégal et de l’UA, ainsi que Moussa Faki, président de la Commission de l’UA, ont, de leur côté, rappelé que «toute personne a le droit de franchir les frontières pendant un conflit et doit bénéficier des mêmes droits, quelle que soit sa nationalité ou son identité raciale ». «Appliquer un traitement différent aux Africains serait choquant et raciste et violerait le droit international», ont-ils encore regretté.

En tout cas, ce ne sont pas les propos du premier ministre bulgare, Kiril Petkov, qui calmeront la colère des défenseurs des droits de l’homme, lui qui a déclaré à propos des réfugiés ukrainiens : «Ce ne sont pas les réfugiés auxquels nous sommes habitués. Ces gens sont européens. Ils sont intelligents, éduqués. Ce n’est pas la vague de réfugiés à laquelle nous avons été habitués […] et des gens au passé flou, qui auraient même pu être des terroristes».

D’autres politiciens et journalistes occidentaux ont tenu des propos similaires, cette semaine, montrant, une fois de plus, que le racisme a encore de beaux jours devant lui, en Europe, comme dans le monde entier, et qu’il suffit de quelques circonstances particulières pour que ça réapparaisse.

C. B. Y.