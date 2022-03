Hommage à Ferid Boughedir au Festival du Film africain de Louxor

La 11e édition du Festival du Film africain de Louxor en Egypte rendra hommage au cinéaste tunisien Férid Boughedir pour sa filmographie mais aussi pour sa contribution à la critique cinématographique africaine.

La 11e édition du Festival du Film africain de Louxor (Luxor african Film Festival) se tiendra du 4 au 10 mars 2022, il s’agit d’un festival compétitif dédié au cinéma africain, proposant à chaque édition de mettre lumière sur les dernières productions cinématographiques du continent africain, tout en rendant hommage aux grandes figures du cinéma panafricain, à l’instar du réalisateur et critique de cinéma tunisien Ferid Boughedir qui sera cette année à l’honneur.

Connu essentiellement comme cinéaste pour avoir réalisé des films cultes comme « Halfaouine » (1990) ou « Un été à la Goulette » (1996), Férid Boughedir est également critique, historien et professeur de cinéma.

Le festival de Louxor mettra la lumière sur la carrière de Férid Boughedir en tant que critique de cinéma panafricain, ayant travaillé notamment pour le journal « Jeune Afrique » depuis les années 70.

En 2016, il est le seul Tunisien à figurer dans le top 50 des personnalités arabes les plus importantes de l’année publié par l’hebdomadaire The Middle East Magazine « pour un talent artistique qui a réussi à travers ses films, à promouvoir une image positive de son pays, la Tunisie, à l’échelle mondiale ». Son film « Halfaouine » (Tanit d’or aux JCC 1990) est jusqu’à ce jour le film tunisien le plus vu dans le monde.

F.B