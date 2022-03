Huawei présente son IdeaHub au secteur de l’éducation en Tunisie

Au FTICUM 2022 à Monastir, Huawei a présenté plusieurs de ses innovations technologiques, notamment son IdeaHub pour faciliter la transformation de l’enseignement en ligne.

Acteur majeur dans le secteur des technologies de l’information et de la communication en Tunisie, Huawei encourage toutes les initiatives cherchant à promouvoir les TIC en tant que vecteur de développement économique et propulseur de l’innovation et de l’entrepreneuriat.

C’est dans ce contexte que Huawei a participé à la première édition de la Foire des technologies de l’information et de la communication FTICUM 2022. Cette initiative s’intègre dans le Festival du Numérique organisé par l’Université de Monastir. C’est d’ailleurs la Faculté de médecine de Monastir qui a abrité les festivités et ce du 24 au 26 février 2022.

La révolution de l’IdeaHub

Lors de cette événement, Huawei a saisi l’occasion pour présenter l’IdeaHub, un appareil de collaboration intelligent qui intègre plusieurs fonctions telles que la vidéoconférence HD, le tableau blanc électronique et la projection sans fil. Il offre une expérience vidéo et de collaboration à distance intelligente. Cet outil révolutionnaire a contribué à faciliter la transformation de l’enseignement en ligne.

Grâce à ses diverses fonctionnalités, il facilite l’enseignement à distance pour un meilleur apprentissage, tout en permettant de dispenser efficacement des cours en ligne malgré les restrictions de confinement.

Munies de Huawei IdeaHub, les écoles peuvent surmonter ces défis et rendre les cours plus interactifs. La fonction de reconnaissance intelligente du tableau blanc aide désormais les enseignants à écrire librement et proprement pour que les élèves puissent les voir en identifiant les caractères, les lettres, les chiffres, les formules et les cartes mentales. Un logiciel tiers permet d’envoyer des devoirs aux tablettes des élèves depuis l’IdeaHub ainsi que de partager leur travail grâce à la fonction de projection sans fil.

Le succès de l’IdeaHub lui a valu une reconnaissance internationale. Lors de Frost & Sullivan Best Practices Awards 2021, la série Huawei IdeaHub a remporté le Global Team

Collaboration Devices Innovation Award et ce pour la deuxième année consécutive.

Pour en savoir plus sur l’IdeaHub, nous vous invitons à visiter cette page dédiée.