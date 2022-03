Le premier événement en partenariat entre Meta et CEED Tunisie

En partenariat avec le CEED Tunisie, Meta a organisé, samedi 26 février 2022, un événement intitulé « La digitalisation au service de la relance économique en Afrique du Nord 2022 » au Pavillon des Baies de Gammarth, au nord de Tunis.

Cette initiative s’insère dans un objectif de sensibilisation de l’écosystème entrepreneurial quant au rôle prépondérant de la digitalisation pour contrer l’impact dévastateur du Covid-19 sur l’activité économique. En effet, la transformation numérique est capable de faire des défis du moment des opportunités pour un développement futur.

En lançant les débats, Hichem Elloumi, président du CEED Tunisie a précisé, que le salut des entreprises dans ce monde post-COVID passe indéniablement par l’adoption de la digitalisation : «Être entrepreneur signifie actuellement une constante confrontation aux aléas de l’écosystème entrepreneurial ; en particulier dans une ère révolutionnaire à savoir la transformation digitale».

De son côté, Khaled Koubaa, responsable des politiques publiques de la région Mena chez Meta, a réitéré sa joie de ce partenariat avec CEED Tunisie rappelant qu’un projet commun est déjà en cours «Boost with Facebook». Il a, lui aussi, mis l’accent sur «l’importance pour les PMEs d’utiliser le vecteur de la digitalisation en vue de la relance de leur activité».





Le premier panel sous le thème de «La digitalisation des PMEs et l’évolution du commerce» a montré comment Meta peut soutenir la numérisation des PMEs afin de renouer avec la croissance. Les échanges ont été forts enrichissants rehaussés par la présence de panélistes de qualité, notamment Joachim Marciano, responsable des industries de services Mena à Meta.

Quant à Wafa Makhlouf, directrice exécutive CEED Tunisie, elle a modéré un Fireside chat passionnant autour de Meta avec Ziad Traboulsi en sa qualité de directeur de l’ingénierie des partenaires à Meta.

M. Traboulsi considère que «le métavers est la prochaine évolution des technologies sociales. C’est le successeur de l’internet mobile. C’est une transformation de comment on est habitué à communiquer à distance».

Ces mots venus d’un expert sur le potentiel considérable de Meta dans l’avenir était en soi une très belle façon de passer le flambeau aux autres intervenants sur le thème «Les technologies XR et le métavers» pour débattre de l’état actuel de l’écosystème XR en Afrique du Nord et en Europe. C’était là l’occasion de voir comment les entreprises pourraient s’engager dans cette révolution, constamment apprendre et contribuer elles-mêmes à créer de la valeur. Les profils variés des panélistes ont permis de toucher à tous les aspects de la question.





Il convient de noter que la présence conjointe de représentants de PME et de divers partenaires de l’écosystème entrepreneurial a illuminé davantage les débats et donné lieu à une session questions/réponses de haut niveau.

L’événement a pris encore plus d’ampleur grâce à l’implication des partenaires du CEED dans les différentes régions. Ces derniers (Imset, Université Centrale, Centre de Démocratie et Novation City) ont assuré la transmission de la session live dans leurs locaux situés respectivement dans les régions de Tunis, Kef, Gabes et Sousse.

D’ailleurs, si vous avez raté le live streaming, vous pouvez revoir le replay via la page Facebook de CEED Tunisie.

Enfin, cet événement n’aurait pas été possible sans le soutien des sponsors BH Assurances. Tunisie Télécom, ATB, Esprit, STB et Topnet.

Communiqué.