Tunisie : Formation pour des entrepreneurs innovateurs dans le domaine du textile

Tweet Share Messenger

Le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (Citet) et le Centre technique du textile (Cettex) lancent un appel à candidatures, au profit des innovateurs et entrepreneurs dans le secteur du textile, de l’habillement et de la mode, pour la sélection de 10 candidats à une formation sur «l’accès au financement», du 16 février jusqu’au 21 mars 2022.

Cet appel à candidatures qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Stand Up! « Action textile durable pour la mise en réseau et le développement des entreprises de l’économie circulaire en Méditerranée », financé par l’Union européenne, vise à permettre aux entrepreneurs du secteur du textile et de l’habillement de développer leurs compétences en matière de financement des projets, d’acquérir les connaissances nécessaires pour la levée de fonds, et d’avoir l’opportunité de rencontrer des investisseurs locaux et régionaux.

La formation durera 10 jours et débutera au cours du mois d’avril 2022.

Au moins 50 entrepreneurs seront sélectionnés parmi les 5 pays partenaires du projet (Liban, Égypte, Italie, Espagne et Tunisie) avec une moyenne de 10 entrepreneurs de chaque pays.

Le programme de formation se concentrera sur l’’établissement des prévisions financières pour les startups ; la compréhension de la préparation à l’investissement; les tendances et les opportunités dans le paysage de l’investissement; les différents types de financement et d’investissement, et, les compétences de communication et de pitching.

Ce programme sera suivi de deux événements organisés par chaque pays pour fournir un retour d’information aux entrepreneurs et pour bénéficier d’une exposition locale et régionale auprès d’investisseurs potentiels.

Pour postuler à cet appel à candidatures, le candidat doit remplir le formulaire via ce lien.