Tunisie : Promotion de l’investissement des TRE à Jendouba

Le projet Mobi-TRE, dans sa composante «Hajti Bik», vise à soutenir les micro et petites entreprises tunisiennes à travers les investissements des Tunisiens résidant en Italie (TRI), afin de contribuer à la création d’emplois et au développement régional des zones particulièrement marginalisées en Tunisie (notamment Le Kef, Jendouba, Médenine et Tataouine).

Les Tunisiens résidents à l’étranger (TRE) contribuent favorablement à la croissance économique en Tunisie et ce depuis les premières vagues migratoires qu’a connues le pays vers l’Europe. Aujourd’hui, leurs transferts ont atteint un nouveau record en 2021 avec 7,5 milliards de dinars, ce qui représente une hausse de 28% par rapport à l’année 2020. Ces chiffres peuvent avoir un effet multiplicateur en termes de création d’emplois et de richesse, s’ils sont orientés vers le financement de projets innovateurs dans les régions.

C’est dans ce cadre que la troisième édition du forum de la promotion de l’entrepreneuriat et de l’investissement des TRE a pris place sous l’égide du gouverneur de Jendouba et en étroite collaboration avec les institutions publiques régionales, telles que l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (Aneti), l’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE), l’Office du développement du Nord-ouest (ODNO), l’Agence de promotion des investissements agricoles (Apia), l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) et le Centre d’Affaires.

Le Forum de la promotion de l’entrepreneuriat et de l’investissement des TRE dans la région de Médenine a contribué au renforcement des capacités de 102 jeunes (dont 69 femmes et 33 hommes, parmi eux 63 entrepreneurs, 24 étudiants et 15 chercheurs d’emplois diplômés) en leur offrant des formations d’initiation à la vie entrepreneuriale.

Au Kef, le forum a aussi ciblé 146 (dont 105 femmes et 41 hommes) parmi eux 59 entrepreneurs, 50 chercheurs d’emplois, 25 étudiants et 12 employés. Cette troisième édition a pris place du 21 février au 3 mars 2022 à Espace Entreprendre et Iset Jendouba.

Le projet Mobi-TTE «La migration en tant que ressource : mobilisation de la diaspora tunisienne et stabilisation des communautés défavorisées en Tunisie» est mis en œuvre par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et financé par l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS).