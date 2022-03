Des universités tunisiennes au Salon de l’étudiant de Libreville

Tweet Share Messenger

Conect International accompagne des universités tunisiennes d’excellence au Salon de l’étudiant, qui se tiendra du17 au 19 mars 2022, à Libreville, capitale du Gabon.

Le centre pédagogique et linguistique ShopUniversities, leader dans la promotion des études à l’étranger, organise ce salon exclusivement dédié à l’orientation des études et aux universités et écoles supérieures tunisiennes.

En partenariat avec Conect International, des universités tunisiennes seront au rendez-vous pour offrir un événement consacré à l’éducation et à la formation.

Le Salon de l’Etudiant de Libreville, auquel le ministère de l’Enseignement supérieur a été associé, se veut inclusif pour l’ensemble des écoles supérieures ou universités tunisiennes, qu’elles soient publiques ou privées. Il offre aussi l’accessibilité à plus de 27.000 candidats au baccalauréat.

Une plateforme d’échange sera mise à disposition des universités participantes afin de propulser la destination Tunisie au Gabon et offrir aux étudiants gabonais l’opportunité de se former dans les établissements tunisiens hautement qualifiés.