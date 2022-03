KfW : Le programme de subvention pour les PME tunisiennes

Tweet Share Messenger

Le bureau de la KfW en Tunisie a rendu public le communiqué suivant sur la subvention de l’Allemagne pour les PME tunisiennes impactées par la crise Covid-19.

La Banque allemande de développement, KfW, pour la mise en œuvre de la Facilité d’investissement pour l’emploi (Investing for Employment – IFE), avait déjà octroyé en mai 2021 un don d’un montant de 66 millions de dinars tunisiens (20 M€) à la Tunisie pour la préservation de l’emploi dans le secteur privé impacté par la pandémie du Covid-19.

Il est à rappeler, que ce programme va être clôturé fin avril 2022 et que les petites et moyennes entreprises tunisiennes répondant aux critères d’éligibilité, détaillés dans la note n°2021-16 de la Banque centrale de Tunisie (BCT), peuvent toujours postuler à cette subvention à travers leurs banques. Principalement, il s’agit d’une prise en charge de 3 mois de la masse salariale, plafonné à 600 dinars par employé et par entreprise.

Les formulaires de participation (à lire et remplir mais à laisser envoyer par votre banque). Les banques participantes sont les suivantes (mentionner à votre banque la note No16-2021 si les employés ne la connaissent pas) : Amen Bank (AB), ABC Bank, Albaraka Bank (ALB), Arab Tunisian Bank (ATB), Attijari (ATJ), Banque de l’Habitat (BH), Biat, Banque Nationale Agricole (BNA), Banque de Tunisie (BT), Banque de Tunisie et des Emirats (BTE), Banque Tuniso-Libyenne (BTL), NAIB, Société Tunisienne de Banque (STB), Tunisian Saudi Bank (TSB), Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI), Union Internationale de Banque (UIB), Wifak, Zitouna (ZIT).

Un webinaire d’une durée 1h30 sur le programme et les conditions d’éligibilité est disponible sur la page de l’AHK Tunisie. Son titre est «La subvention IFE-Corona-Response».

La KfW a été mandatée pour ce programme par le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).