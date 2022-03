Hammamet accueille la 9e édition du Festival des agrumes

Tweet Share Messenger

L’Association d’éducation relative à l’environnement de Hammamet (Aere) organise du 18 au 20 mars 2022 la 9e édition du Festival des agrumes de Hammamet. Un Festival entièrement dédié au patrimoine agrumicole caractéristique de la région.

Cette 9e session intitulée «Senteurs d’agrumes» s’inscrit dans le prolongement des actions de l’Aere pour la mise en valeur du patrimoine agrumicole de Hammamet, actions qui ont donné d’excellents résultats en termes de sensibilisation, de mobilisation et de réalisations concrètes sur le terrain : réalisation de plusieurs études sur le patrimoine de l’eau, organisation de chantiers de jeunes, conception et diffusion d’outils pédagogiques, aménagement de l’écomusée de l’orangeraie au sein du Centre culturel international de Hammamet…

Le programme de la manifestation comprend essentiellement une exposition au pied du fort de Hammamet sur les aspects sociaux, culturels, économiques et environnementaux du patrimoine agrumicole de Hammamet; une exposition-vente d’agrumes et de produits à base d’agrumes (confiture, miel, pâtisserie, confiserie, produits cosmétiques…); des séances de show cooking, de dégustation et des ateliers de confection de pâtisserie et marmelades; un workshop intitulé «Flaveurs d’agrumes, bienfaits pour la santé et l’environnement» au sein de l’espace Yasmina, animé par Naceur Ayed, professeur en chimie fine; et un programme d’animation varié : soulamya, folklore, orchestre de cuivres, déguisement et spectacles de rue, ateliers de décoration, sport… et lâcher de lanternes volantes à la clôture.

Le but de l’initiative est de sensibiliser les citoyens, les jeunes et les décideurs à la préservation du patrimoine agrumicole local et de contribuer à diversifier l’attractivité touristique de Hammamet en promouvant la région à travers son terroir et son identité. Mais au-delà de la notion d’identité et de patrimoine, c’est bien le modèle d’aménagement du territoire qui est mis en question. Et à travers la valorisation des agrumes, des traditions et des métiers qui y sont liés, c’est une véritable sensibilisation à des questions environnementales qui est initiée comme par exemple la gestion de l’eau, la biodiversité ou encore l’agriculture biologique…