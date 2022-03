Expo-vente à Gammarth pour lancer la ligne de meubles Forres

Une expo-vente pour le lancement de Forres, une ligne de meubles et objets décoratifs artistiques en bois 100% recyclé, se tiendra à l’Hotel Golden Carthage, Gammarth, samedi 19 mars 2022, de 16H à 20H.

C’est en 2019, dans un petit restaurant pittoresque sur l’île de Palma De Mayorque, que Forres est née. Au cours d’une discussion lors d’un dîner, ses deux fondateurs échangent sur ce qui les anime et les lie comme leurs passions, la famille, le travail, ainsi que leurs engagements personnels.

C’est avant tout l’histoire d’une amitié entre John, très actif dans le monde du recyclage, et James, présent dans l’industrie du métal. Partant du constat qu’il reste encore trop de déchets non revalorisés, ils décident de créer ensemble des meubles et objets décoratifs conçus à partir d’éléments récupérés.

Forres est ainsi née : elle fabrique du mobilier à base de palettes et de différents produits recyclés, fruit d’un vrai travail d’artisan menuisier à la qualité garantie.

Forres fait également intervenir des artistes qui laissent libre cours à leur création ce qui rend chaque pièce unique tant par sa conception que par son design.

L’opération de lancement de Torres se doublera d’une action de forestation, et ce dans la continuité de l’engagement pour l’environnement des initiateurs de l’expo-vente. Ainsi donc, avec le partenariat d’associations, chaque pièce Forres acquise contribuera à replanter des arbres.

Enfin, une tombola sera organisée à 18H qui permettra à des présents de gagner quelques unes des pièces exposées.