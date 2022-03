En chiffres : Lutte contre la spéculation et la contrebande en Tunisie (opérations menées le 16 mars 2022)

Dans le cadre de la lutte nationale contre la spéculation et la contrebande, le ministère de l’Intérieur a annoncé dans la soirée de ce jeudi 17 mars 2022, les résultats des opérations menées dans toutes les régions du pays, où des tonnes de produits alimentaires ont été saisis durant ces dernières 24h.

Dans un communiqué le département de l’Intérieur précise que ces opérations, menées en collaboration avec les services des ministère du Commerce et des Finances, ont permis de saisir 108 tonnes de farine, de semoule, de pâtes alimentaires, de sel et de riz et de sucre subventionné.

La même source a ajouté que les agents ont également saisi 7 tonnes de fruits et légumes, 5800 litres d’huile subventionnée, 2700 litres de lait, 15390 œufs, 31390 boîtes de conserve, 35334 bouteilles d’eau minérale et de boissons gazeuses.

Ces 134 opérations menées en 24h, ont aussi permis la saisie de 9666 paquets de cigarettes ainsi que 1790 litres de carburant de contrebande, ajoute le département de l’Intérieur en affirmant qu’une personne a été placée en détention.

Y. N.