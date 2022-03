Tunisie : Le zéro pointé de la consultation nationale

Tweet Share Messenger

On ne commentera pas longuement cette capture d’écran de la page d’accueil du site e-istichara.tn, plateforme de la consultation nationale sur les réformes politiques voulue par le président Kaïs Saïed, prise précisément à 00:01, le 20 mars 2022. Elle présente les statistiques finales de cette opération qui a duré trois long mois pour des résultats plutôt maigres. Et elle parle d’elle-même. Ayant déjà longuement parlé de l’échec cuisant de cet exercice qui se voulait démocratique et participatif, on se contentera ici de cette salve télégraphique…

Tout ça pour ça; une tempête dans un verre d’eau; la montagne accouche d’une «fourmi»; le ridicule ne tue pas; la crue de la rivière l’emporte et la vieille clame que la récolte sera abondante ( «El 3azouza hezezha elwed w hiya t9oul el3aam saaba»); le train a sifflé pour la supercherie appelée «démocratie participative»; Game Over, Mister President; foutage de gueule. Vous, le preux Chevalier d’El-Mnihla, rhabillez-vous et cachez ce projet que nous ne supportons plus de voir!

J’ai suivi heure par heure –à partir de 19:00, le 19 mars 2022, jusqu’à 00:01, le 20 mars– les résultats affichés par e-istichara.tn. Voici le relevé de cette dernière ligne droite établi par mes soins, avec une très maigre participation (500 000 sur une population globale de 12 millions, soit moins de 6% du corps électoral), qui a valeur de camouflet à Kaïs Saïed qui croit pouvoir entraîner les Tunisiens dans ses délires :

Heure Femmes Hommes Nombre total de participants Progression d’une heure à l’autre 19:00 151.254 340.864 495.118 – 20:00 151.984 341.879 493.863 +1.745 21:00 152.932 343.083 496.015 +2.152 22:00 153.793 344.145 497.938 +1.923 23:00 154.393 344.880 499.273 +1.335 00:01 154855 345.472 500.327 +1054

Les bouchées doubles des 5 dernières heures, de 19:00 à 00:01, du samedi 19 au dimanche 20 mars 2022:

>+1.745 participants entre 19:00 et 20:00.

>+2.152 entre 20:00 et 21:00

>+1.923 entre 21:00 et 22:00

>+1.335 entre 22:00 et 23:00

>+1054 entre 23 :00 et 00:01

Moncef Dhambri