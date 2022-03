Tunisie : perturbation de l’approvisionnement en eau courante à Ben Arous, Tunis, Nabeul et Zagouan

Des coupures et des perturbations de l’approvisionnement en eau courante sera enregistrée, à partir de demain lundi 21 mars 2022, et ce durant 6 jours, dans les différentes délégations du gouvernorat de Ben Arous, ainsi que certaines délégations des gouvernorats de Tunis, Nabeul et Zagouan.

Cette coupure et perturbation de l’approvisionnement en eau intervient suite aux travaux effectués dans le cadre du projet d’extension du réseau de chemin de fer rapide RFR et le démarrage des travaux au niveau du rond-point Ben Daha, par le ministère de l’Equipement et de l’Habitat, indique un communiqué publié par la Société nationale de distribution et d’exploitation des eaux (Sonede).

Suite à cette décision de coupure d’eau une réunion a été tenue entre les gouverneurs du grand Tunis, jeudi dernier au siège du gouvernorat de Ben Arous, pour examiner les moyens permettant d’assurer la poursuite des activités notamment au niveau des structures hospitalières et industrielles.