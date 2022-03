Classement WTA : La Tunisienne Ons Jabeur toujours dans le top 10

La Tunisienne Ons Jabeur a conservé sa 10e place dans le classement WTA des joueuses professionnelles de tennis, dont une mise à jour a été publiée ce lundi 21 mars 2022.

Cette semaine, Jabeur (27 ans) participera au tournoi de Miami, aux Etats-Unis. Elle rencontrera, au 2e tour, la gagnante entre la Polonaise Magda Linette (30 ans, 63e mondiale) et la Chinoise Zheng Qinwen (19 ans, 72e mondiale), après avoir été dispensée de disputer les matchs du premier tour.

Le haut du classement a connu la montée de la jeune polonaise Iga Swiatek (20 ans) à la 2e position après sa victoire dans le désert californien, et de la Grecque Maria Sakkari (26 ans), finaliste malheureuse dimanche, au 3e rang, et ce, au détriment de la Tchèque Barbora Krejcíková et de la Biélorusse Aryna Sabalenka.

Voici le Top 20 :

1. Ashleigh Barty (AUS) 7980 pts

2. Iga Swiatek (POL) 5776 (+2)

3. Maria Sakkari (GRE) 5085 (+3)

4. Barbora Krejcíková (CZE) 5033 (-2)

5. Aryna Sabalenka (BLR) 4862 (-2)

6. Paula Badosa (ESP) 4790 (+1)

7. Anett Kontaveit (EST) 4686 (-2)

8. Karolína Plísková (CZE) 4252

9. Garbiñe Muguruza (ESP) 3190

10. Ons Jabeur (TUN) 2975

11. Danielle Collins (USA) 2971

12. Jelena Ostapenko (LAT) 2860

13. Emma Raducanu (GBR) 2699

14. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 2473

15. Angelique Kerber (GER) 2352 (+1)

16. Victoria Azarenka (BLR) 2336 (-1)

17. Cori Gauff (USA) 2280

18. Elena Rybakina (KAZ) 2261 (+2)

19. Simona Halep (ROM) 2221 (+7)

20. Elina Svitolina (UKR) 2216 (-2)

C. B. Y.