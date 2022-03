Jendouba : Le satellite tunisien «Challenge One» au service de l’agriculture intelligente appliquée aux Grandes Cultures (Photos)

Dans une première expérimentation en Afrique et dans le monde Arabe dans le domaine de l’agriculture intelligente, s’est tenu aujourd’hui, mardi 22 mars 2022, à Bou Salem une opération grandeur nature (in-vivo) pour la validation de l’utilisation du satellite tunisien « ChallengeOne » dans le domaine de l’agriculture intelligente appliquée à la céréaliculture et la gestion des processus d’irrigation, dans le cadre d’un partenariat entre le Groupe TELNET, spécialisée en ingénierie des nouvelles technologies et l’Institut National des Grandes Cultures.

Cette expérience pilote consiste à relier des terres agricoles par les technologies de l’internet des objets, ciblant les liaisons satellitaires en orbite basse, en connectant des capteurs agricoles, notamment d’humidité, température, rayonnement solaire et évaporation avec le satellite Tunisien « ChallengeOne » en orbite, lors des ses différents passages par la zone géographique concernée.

En conséquence de la réception et du traitement des données captées, des instructions coordonnées sont programmées et émises par le satellite en approche pour contrôler des équipements agricoles sur site et ainsi lancer à distance des processus appropriés de traitement des terres agricoles et d’irrigation intelligente gérant les ressources en eau.









Il est à noter que cette expérience s’inscrit dans le cadre de la valorisation des nouvelles technologies de l’espace en les appliquant au développement de plusieurs secteurs stratégiques de notre pays, notamment le domaine de l’agriculture, en connectant, via l’espace, des terres agricoles situées dans des zones blanches ou non connectés avec les technologies de télécommunication terrestres classiques.

Pour mettre en œuvre ce projet, les ingénieurs de la société TELNET ont développé un nouveau logiciel adapté aux activités agricoles et ont réussi à le charger et l’activer sur le satellite « ChallengeOne ». En parallèle, ils ont conçu une architecture agricole inédite sur site, composé de plusieurs capteurs, actionneurs et concentrateurs, pour garantir l’autonomie de la connectivité de la zone ciblée.

Afin de mettre en avant l’exploitation, une application spécifique destinée aux agriculteurs a été développée pour leur permettre, à travers l’espace, de connecter leurs capteurs et de contrôler leurs dispositifs de traitement agricole et équipements d’irrigation.

En marge de cette expérimentation, M. Mohamed Frikha, Directeur Général du groupe TELNET, a affirmé que le lancement de ce projet s’inscrit dans le cadre des orientations de TELNET, visant à renforcer les capacités tunisiennes dans les technologies du futur, notamment les technologies spatiales et l’Internet des objets, notant dans ce contexte que le succès de cette expérience confirme la valeur de l’intelligence tunisienne et la pertinence des compétences des ingénieurs Tunisiens pour hisser notre pays en tant que leader Arabe et Africain dans le domaine des nouvelles technologies, ajoutant que la Tunisie a toutes les capacités pour être un pionnier régional dans le domaine à forte valeur ajoutée de l’agriculture intelligente.









Dans le même cadre, M. Tarak Jarrahi, le Directeur Général de l’Institut National des Grandes Cultures, a déclaré que le partenariat avec le groupe TELNET vise, dans cette phase de démarrage, à exploiter intelligemment la technologie de l’Internet des objets pour la collecte à grande échelle et à moindre coût des données sur le climat et l’état du sol et favoriser ainsi la prise de décision et l’autonomie de l’agriculteur en appliquant les bonnes pratiques pour augmenter les rendements des cultures et les retours sur investissements.

A noter que dans le cadre de cet évènement, une cérémonie de signature de la convention de partenariat dans le domaine de l’agriculture intelligente a été signée entre le Groupe TELNET et l’Institut National des Grandes Cultures.

