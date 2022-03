Le film tunisien «Streams» de Mehdi Hmili sélectionné au festival Vues d’Afrique à Montréal

Le réalisateur Mehdi Hmili a annoncé la sélection de son film «Streams», en compétition officielle au festival Vues d’Afrique à Montréal, où il fera sa première canadienne.

Le film passera deux fois en sa présence à la Cinémathèque québécoise, précise le jeune réalisateur, en affirmant qu’un débat avec le public est prévu après chaque projection : «❤️🎥🇹🇳 pour tous ceux qui sont au Canada et veulent le voir ! See you there 🇨🇦».

Rappelons que «Streams» a été présenté en première mondiale au prestigieux Festival du Film de Locarno en Suisse et a été, depuis sa sortie, sélectionné dans plusieurs festivals internationaux, où il a rencontré un succès public et critique et a notamment remporté le prix de la meilleure actrice pour Afef Ben Mahmoud au Festival international du Caire.

Écrit et réalisé par Mehdi Hmili, «Streams» met en vedette Afef Ben Mahmoud, Iheb Bouyahia, Zaza, Sarah Hannachi et Slim Baccar. La musique originale est composée par Amine Bouhafa. La société MAD Solutions assure la distribution du film dans le monde arabe.

Il raconte le destin de Amel, une ouvrière dans une usine, qui est accusée à tort et qui sort de prison après une affaire d’adultère. «Dans les bas-fonds de Tunis, elle recherche son fils disparu Moumen. Au cours de son périple, Amel doit refaire sa vie et faire face à une société tunisienne en pleine chute libre»….

Y. N.