Tunis accueille la cérémonie de création de l’Alliance des patronats francophones

Siège de l’Utica, à Tunis.

La Tunisie, qui accueillera en novembre prochain, à Djerba, le Sommet de la Francophonie, accueillera, la semaine prochaine, une réunion regroupant les responsables des organisations patronales des pays francophones, au cours de laquelle sera signé l’accord de Tunis pour la création de l’Alliance des patronats francophones.

Cette alliance, qui regroupe 25 organisations patronales francophones issues des cinq continents, a pour objectif de promouvoir le partenariat et la coopération entre les pays francophones et d’exploiter tous les avantages offerts par cet espace commun en termes d’échanges de produits et de services, d’investissements directs et conjoints.

A cette occasion, une cérémonie sera organisée, le mardi 29 mars 2022, au siège de l’Union tunisienne de l’indsutrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), sous la présidence de Najla Bouden Romdhane, cheffe du gouvernement, et la participation de Samir Majoul, président de l’Utica et de Geoffrey Roux Bézieux, président du Mouvement des entreprises de France (Medef), en présence des représentants d’organisations patronales de pays francophones et de nombreux invités tunisiens et étrangers et de représentants du corps diplomatique accrédité en Tunisie.

A la suite de la cérémonie d’ouvertures les présidents des patronats francophones tiendront une réunion à huis clos pour approuver le statut de l’Alliance, désigner son président, et élire les membres du bureau.