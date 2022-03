Tunisie : Le bureau de l’Assemblée gelée planifie une plénière le 30 mars «pour annuler les mesures exceptionnelles»

Tweet Share Messenger

A l’issue de sa réunion, le bureau de l’Assemblée gelée a décidé d’organiser deux plénières, dont une le 30 mars 2022 qui portera sur «l’annulation des mesures exceptionnelles».

C’est ce qu’a annoncé le chef du parti islamiste Ennahdha Rached Ghannouchi via un communiqué publié sur sa page au nom de l’Assemblée gelée, en ajoutant que la seconde réunion prévue le 2 avril, portera quant à elle, sur l’examen de la situation économique, financière et sociale du pays.

La même source a rappelé que la réunion du bureau de l’Assemblée (gelée) s’est déroulée à distance, dans la matinée de ce lundi 28 mars 2022, sous la supervision de Rached Ghannouchi Kheriji, ajoutant qu’une demande, soumise par 27 députés, a été examinée dans le but d’organiser une plénière pour annuler les mesures exceptionnelles, décidée le 25 juillet dernier par le président de la république Kaïs Saïed, comprenant notamment le gel des activités du parlement et la levée de l’immunité des parlementaires.

Cette demande a été approuvé à l’unanimité, ajoute le chef islamiste en notant que les deux séances plénières sont prévues le 30 mars et le 2 avril 2022 : «pour examiner la grave situation financière, économique et sociale que travers la Tunisie et l’importance de la contribution du Parlement pour sauver le pays et préserver la dignité du peuple tunisien», lit-on dans le communiqué diffusé par Ghannouchi.

Y. N.