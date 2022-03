Tunisie : Focus Group révèle sa nouvelle identité visuelle

Le groupe Focus a dévoilé, lors d’un événement organisé le 23 mars 2022 dans ses tout nouveaux locaux situés dans le quartier des Berges du Lac 1 à Tunis, sa nouvelle identité visuelle en présence de certains de ses clients, partenaires et médias.

Cette nouvelle identité visuelle vient appuyer les ambitions du Groupe Focus, de renforcer son positionnement en tant que leader dans le domaine des services IT en Tunisie ainsi que sa stratégie de développement à l’international.

Proximité avec les clients

«Nous ambitionnons d’accélérer notre croissance qui a été toujours au rendez-vous depuis la création de Focus, à travers la diversification de nos services, notamment autour du cloud, ainsi que les investissements que nous sommes en train de réaliser pour renforcer notre présence internationale. Nous visons comme objectif d’atteindre un revenu de 100 millions de dinars à l’horizon 2024», a déclaré Karim Ghandri, directeur général du groupe, lors de la cérémonie de présentation de la nouvelle identité de l’entreprise.

Ce rebranding vise également à réaffirmer les valeurs d’engagement de Focus pour la satisfaction et la réussite de ses clients, le développement et l’épanouissement de ses collaborateurs ainsi que pour l’adoption des technologies en faveur du développement et du progrès de la région, a-t-il expliqué.

Le nouveau logo épuré et ses nouvelles couleurs, axées sur la confiance et le dynamisme, témoignent de la volonté de Focus de renforcer la proximité avec ses clients pour les accompagner dans leur transformation digitale à travers des services IT personnalisés et à forte valeur ajoutée.

De gauche à droite: Karim Ghandri et Sonia Mahjoub.

Aider les entreprises à relever leurs challenges

«Ce qui nous anime, c’est cette volonté de contribuer chaque jour à aider nos clients à relever leurs challenges business et organisationnels grâce à la technologie. A travers ce rebranding et notre nouveau tag »Driven By Commitment », nous souhaitons exprimer de façon claire et forte l’ADN de Focus, basé sur l’engagement et la confiance», a déclaré de son côté Sonia Mahjoub, directrice générale de Focus.

En capitalisant sur son expertise technologique autour des 3 offres phares (Business Solutions, Infra & Cloud Solutions et Embedded Solutions) ainsi que sa culture de service et d’excellence, Focus vise à réaffirmer cet engagement en tant que partenaire privilégié pour aider ses clients à monter leur Digital Factory externalisée, moderniser leurs applications et infrastructures ou réussir le virage du Cloud.

Focus est un groupe de services informatiques créé en 2003 et présent en Tunisie, en France et en Allemagne.

Il compte aujourd’hui plus de 500 collaborateurs organisés autour de ses 3 expertises, à savoir les solutions business, les systèmes embarqués et solutions cloud et infrastructure IT.

Certifié ISO 9001 et 27001, le groupe compte à son actif des références prestigieuses tant sur le plan national qu’international.

