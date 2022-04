Tunisie-Ramadan : L’ONDCE appelle l’Etat à respecter la liberté de croyance

La terrasse d’un café au centre-ville de Tunis pendant le mois de Ramadan.

Dans le communiqué suivant, publié aujourd’hui, vendredi 1er avril 2022, à l’occasion du mois de Ramadan, et signé par son président Mounir Charfi, l’Observatoire national pour la défense de la civilité de l’Etat (ONDCE) appelle les autorités en Tunisie à respecter la liberté de croyance garantie par la Constitution.

A l’occasion du mois de Ramadan, l’Observatoire national pour la défense de la civilité de l’Etat adresse ses plus chaleureuses félicitations à tous les musulmans de Tunisie et de l’étranger. Et à cette occasion, il souligne la nécessité pour les citoyens de respecter le droit à la différence entre musulmans et non-musulmans, et entre ceux qui appliquent les rituels religieux et ceux qui ne les appliquent pas, étant donné qu’aucun individu n’a le droit de s’immiscer dans la nature de la relation d’un autre individu avec la religion.

L’Observatoire affirme également que l’État doit protéger tous les citoyens et les traiter sur un pied d’égalité, quelle que soit leur religion ou la nature de leur relation à la religion, sur la base des articles 2, 6 et 21 de la Constitution, qui garantissent la civilité de la l’État, l’égalité des droits entre les individus et la liberté de conscience et de croyance.

L’Observatoire demande au ministère de l’Intérieur d’arrêter définitivement l’application du décret qu’il avait émis il y a plus de quarante ans pour poursuivre ceux qui ne jeûnent pas. Ce texte est contraire à la constitution et aux principes de la démocratie et des droits de l’homme, en gardant à l’esprit qu’elle a été édictée à des fins politiques circonstancielles. Au contraire, l’État doit poursuivre quiconque interfère pour imposer sa volonté personnelle aux autres.