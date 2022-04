Smartphone : la nouvelle série Xiaomi 12 bientôt commercialisé en Tunisie

Xiaomi annonce le lancement, depuis le 15 mars 2022, de la toute nouvelle série phare Xiaomi 12 pour les marchés mondiaux, comprenant deux appareils révolutionnaires : Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, laquelle sera bientôt disponible en Tunisie.

Conçue pour offrir aux utilisateurs du monde entier un studio de vidéographie de pointe et une centrale de divertissement, la série Xiaomi 12 offre des avancées impressionnantes dans l’algorithme d’intelligence artificielle de Xiaomi, une puissance de traitement phare et une expérience globale élevée.

Capturez des images cinématographiques à tout moment

La série Xiaomi 12 permet aux utilisateurs d’enregistrer des prises de vue de qualité studio, quel que soit le scénario, qu’il s’agisse de conditions d’éclairage difficiles ou d’objets en mouvement. Les trois téléphones disposent d’un triple réseau de caméras de qualité professionnelle pour une prise de vue polyvalente, avec un énorme appareil photo grand angle principal de 50MP, avec des capacités d’enregistrement 8K sur Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12.

Le Xiaomi 12 Pro se distingue par sa matrice triple 50MP à la pointe de la technologie, qui comprend un capteur principal ultra-large Sony IMX707 de pointe. Ce capteur est capable de capturer de grandes quantités de lumière et offre des capacités d’imagerie avancées avec des vitesses de mise au point plus rapides et une précision des couleurs accrue. Xiaomi 12 dispose d’une caméra ultra grand-angle 13MP, ainsi que d’une caméra télémacro 5MP, pour filmer la vie sous différentes perspectives.

Au-delà du matériel impressionnant, Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12 font également progresser les algorithmes d’IA propriétaires de Xiaomi. Ces innovations permettent aux utilisateurs d’enregistrer plus facilement que jamais chaque instant comme ils le souhaitent, même avec des sujets peu éclairés ou en mouvement. Xiaomi ProFocus identifie et suit intelligemment les objets, évitant ainsi les prises de vue floues ou floues de sujets en mouvement ou voilés. Ces avancées incluent également des capacités de mise au point automatique sur les yeux et le visage. Ultra Night Video utilise les algorithmes propriétaires de Xiaomi pour enregistrer des vidéos même dans des conditions de faible luminosité extrême, ce qui signifie que les prises de vue atmosphériques et de mauvaise humeur sont plus claires que jamais.

Disponible sur les trois appareils, One-click AI Cinéma offre de nombreuses options créatives pour le montage vidéo à couper le souffle, telles que les modes Parallel World, Freeze Frame Vidéo et Magic Zoom.

Traitement phare, performances et efficacité énergétique sans précédentL’expérience phare nécessite des performances phares. La série Xiaomi 12 comprend des plates-formes mobiles avancées Qualcomm® SnapdragonTM. Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12 disposent d’un processeur Snapdragon® 8 Gen 1 – le mobile le plus avancé de Qualcomm.

Construit sur un processus de 4 nm, ce processeur augmente également les capacités de rendu graphique du GPU de 30 % et l’efficacité énergétique de 25 % par rapport à la génération précédente 1. Les trois appareils sont livrés avec des vitesses de chargement et de transfert de données UFS 3.1 exceptionnelles, ainsi qu’une RAM LPDDR 5 pour des vitesses de mémoire allant jusqu’à 6 400 Mbps.

Pour une expérience produit optimale, la série Xiaomi 12 intègre des systèmes de refroidissement hautes performances, renforcés par une très grande chambre à vapeur et plusieurs couches de graphite pour offrir une capacité de refroidissement de pointe.

Expériences de divertissement élevées tout autour

La série Xiaomi 12 permet non seulement aux utilisateurs de capturer chaque instant avec des détails exquis, mais leur permet également de revivre ces moments avec des détails étonnants via une expérience de divertissement exceptionnelle.

Les deux appareils offrent une visualisation éclatante sur un écran Amoled Dot Display noté A + par DisplayMate et avec la prise en charge TrueColor. Pour plus de tranquillité d’esprit, l’écran est doté d’un verre Corning® Gorilla® Glass Victus® résistant aux rayures et prend en charge Dolby Vision®, la technologie d’imagerie leader de l’industrie qui donne vie à votre contenu avec des couleurs et des détails éclatants. La série Xiaomi 12 prend également en charge HDR 10+. Xiaomi 12 Pro est certifié SGS Eye Care Display, démontrant l’attention portée à la santé visuelle à long terme des utilisateurs lors de sessions marathon.

Pendant ce temps, Xiaomi 12 Pro redéfinit l’affichage phare avec une visualisation, un défilement, un balayage et un glissement incroyablement fluides. L’écran WQHD+ de 6,73 pouces à haute efficacité énergétique de l’appareil exploite Adaptive Sync Pro pour régler intelligemment l’affichage dynamique LTPO entre 1 Hz et 120 Hz en fonction du contenu.

Xiaomi 12 offre l’écran de smartphone le plus coloré de Xiaomi à ce jour, avec plus de 68 milliards de couleurs sur des écrans Full HD de 6,28 pouces. Les deux disposent d’Adaptive Sync 120 Hz, pour un affichage incroyablement haute définition, dynamique et sans scintillement qui transmet chaque détail.

Aucune expérience cinématographique n’est vraiment complète sans un son de qualité professionnelle. La série Xiaomi 12 comprend SOUND BY Harmon Kardon et crée une expérience audio immersive alimentée par Dolby Atmos®, offrant un son spatial avec des détails riches, de la clarté et du réalisme dans tous vos divertissements préférés. Les quatre haut-parleurs du Xiaomi 12 Pro – sous la forme de deux tweeters et de deux woofers – offrent des détails clairs et couvrent une gamme de sons étonnante. Xiaomi 12 offre un son stéréo équilibré idéal pour les jeux ou la vidéo immersifs.

Pour optimiser davantage l’expérience utilisateur de base, la série Xiaomi 12 intègre MIUI 13, publié dans le monde plus tôt cette année. La mise à jour inclut un stockage

plus rapide, une efficacité de traitement en arrière-plan plus élevée, un traitement plus intelligent et une durée de vie de la batterie plus longue. Les nouvelles fonctionnalités de l’expérience améliorée incluent le stockage liquide exclusif de Xiaomi, la mémoire atomisée, les algorithmes ciblés et l’équilibre intelligent.

Charge de nouvelle génération

Pour garantir que la série Xiaomi 12 offre des expériences cinématographiques et de divertissement de qualité professionnelle toute la journée, les appareils offrent une vitesse de charge et une sécurité de niveau supérieur. Le Xiaomi 12 Pro est doté d’une Xiaomi HyperCharge de 120 W incroyablement rapide. Avec une batterie de 4 600 mAh entièrement chargée en seulement 18 minutes en mode Boost, Xiaomi 12 Pro offre des capacités de charge de nouvelle génération qui répondent aux demandes des utilisateurs 2.

Le Xiaomi 12 intègre des batteries de 4 500 mAh dans des boîtiers compacts. Les deux appareils prennent en charge la charge turbo filaire de 67 W pour une mise sous tension rapide. Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12 prennent également en charge la charge sans fil 50W et la charge inversée 10W.

Xiaomi 12 Pro et Xiaomi 12 exploitent tous deux Xiaomi Adaptive Charge, un algorithme de charge intelligent qui apprend et s’adapte aux habitudes de charge, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie.

Capacités phares regroupées dans un design emblématique

Ces studios portables de poche tiennent confortablement dans la paume de votre main grâce au design emblématique et centré sur l’utilisateur de la série Xiaomi 12. Des batteries haute capacité plus minces et un écart de crête plus étroit permettent d’économiser un espace précieux dans l’appareil. L’écran de 6,73 pouces du Xiaomi 12 Pro est enfermé dans un cadre central élégant avec des courbes 3D sophistiquées. Pendant ce temps, l’écran de 6,28 pouces du Xiaomi 12 ne mesure que 69,9 mm de largeur et est accentué par des courbes douces pour un Fit3 parfait. Les trois appareils sont disponibles en gris, violet et bleu.

La marque Xiaomi est présente sur le marché tunisien depuis 2018. Au-delà de leurs partenariats avec plus de 1000 clients entre détaillants et grossistes sur tout le territoire tunisien, Xiaomi étend activement ses réseaux via les opérateurs mobiles et les distributeurs en ligne pour augmenter la disponibilité de leurs produits dans le maximum de points de vente. Son but ultime est d’établir plusieurs magasins agréés Xiaomi stores à travers le pays.

Xiaomi s’est engagé à apporter la meilleure technologie intelligente en Tunisie, et est prêt pour élargir sa gamme de Smartphones et de technologies AIoT et 5G au cours des prochains mois. L’objectif de Xiaomi est de fournir aux tunisiens des solutions intelligentes et innovantes dont ils ont besoin pour mener une vie meilleure.

