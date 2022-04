Tunisie : Appels à la mise en place d’une loi incriminant les violences cybernétiques contre les femmes

L’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) et l’association Beity ont appelé à la nécessité de mettre en place une loi qui incrimine les violences cybernétiques contre les femmes.

Tout en soulignant que cette forme de violence n’est pas incluse dans la loi numéro 58/2017, relative à la lutte contre toutes formes de violences à l’égard des femmes les deux associations ont appelé à la révision des lois afin de les adapter et ainsi pouvoir protéger les victimes, mettre fin à l’impunité et dissuader les auteurs de ces crimes.

L’ATFD et Beity ont publié, ce lundi 4 avril 2022, un communiqué conjoint suite à un jugement prononcé contre un individu qui a commis un crime électronique et politique à l’encontre de la militante féministe Wafa Frawes, décisions dont se sont réjouis les militantes et militants, dénonçant cependant, la lenteur et la complexité des procédures judiciaires dans l’application de la loi 58.

«Cela permet aux auteurs des crimes cybernétiques d’échapper à la sanction ou de bénéficier d’un jugement clément», ont déploré les associations, tout en réaffirmant leur engagement à défendre les victimes de toutes formes de violences : «Le chemin vers l’élimination de la violence est long, surtout dans un contexte d’absence de volonté politique, mais la persévérance et la solidarité des femmes nous donnent chaque jour un nouvel élan pour croire que cela est possible».

Y. N.