Grand Sousse 2030, une métropole des proximités

La municipalité de Sousse poursuit sa stratégie de développement de la ville et a organisé, le 31 mars 2022, une conférence de presse au parc Boujaâfar pour présenter les résultats et recommandations de la première phase du Programme de développement urbain intégré (PDUI) de la ville de Sousse, ainsi que pour communiquer sur le démarrage et l’approche retenue pour la deuxième phase de cet ambitieux programme.

Mené dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Tunisie et la Suisse, cet ambitieux programme a bénéficié, au travers de deux phases couvrant la période 2018-2026, du concours et appui technique et du financement de la part du secrétariat d’État à l’Économie suisse (Seco), qui a attribué un financement de 2,75 millions de francs suisses (près de 8,5 millions de dinars) pour la première phase.

A cette occasion, la municipalité de Sousse a organisé une manifestation festive d’inauguration du parc Boujaâfar situé dans le prolongement de la corniche, pour dévoiler sa récente requalification réalisé par l’architecte Adel Hidar, dans le cadre du PDUI en présence de Josef Renggli, ambassadeur de Suisse en Tunisie, du Dr Med Ikbel Khaled, maire de Sousse, de Sarra Karoui, vice-maire de Sousse et présidente du PDUI, de Samia Loussaief, directrice générale des programmes communaux au ministère de l’Intérieur, de responsables institutionnels, d’élus locaux, de la société civile locale et de l’équipe d’experts engagée dans la mise en œuvre de ce programme.

Améliorer le cadre et la qualité de vie des habitants

Le programme de développement urbain intégré de la ville de Sousse a pour principales finalités d’améliorer le cadre et la qualité de vie des habitants, de faire bénéficier la population de l’agglomération de Sousse de meilleures conditions économiques, environnementales et sociales,

de permettre à la municipalité de Sousse de développer des bonnes pratiques de gouvernance, une meilleure gestion de la ville et d’améliorer la qualité des services municipaux et de permettre à la municipalité de Sousse de développer la ville en adoptant une démarche multisectorielle couvrant les différentes phases du développement urbain, de la planification en passant par le financement des investissements et jusqu’à l’exploitation.

Le PDUI a pour but d’initier et d’établir une politique de planification urbaine durable, soucieuse de l’impact environnemental et social visant à renforcer l’attractivité et le rayonnement régional de la Perle du Sahel.

Ce programme se singularise par le lancement simultané d’études complémentaires d’envergure portant sur des enjeux stratégiques et d’un ensemble d’actions concrètes, à forte visibilité et à impacts rapides (appelés «quick wins»), en fédérant tous les acteurs locaux institutionnels, économiques et de la société civile autour d’une vision commune pour un avenir meilleur de la ville de Sousse.







Les réalisations de la première phase du PDUI

Cette journée, vient couronner les résultats, la synthèse et les recommandations des études stratégiques de la première phase ainsi que les actions concrètes couvrant les quatre thématiques de l’approche du PDUI suivantes :

1. le volet urbanisme, dont l’objectif est de permettre de doter le Grand Sousse d’une vision prospective de son développement territorial ainsi que d’évaluer et d’actualiser les documents de planification urbaine de la ville, le Plan d’aménagement urbain, notamment en adoptant une approche participative et selon le concept de «la ville du ¼ d’heure», orienté vers une organisation permettant à tout habitant d’accéder à ses besoins essentiels de vie en 15 minutes de marche à pied;

2. le volet mobilité urbaine vise à d’élaborer un document de planification stratégique des déplacements urbains (PDU) sur le Grand Sousse et sa déclinaison opérationnelle à travers le plan de circulation et de stationnement de la ville de Sousse;

3. le volet gestion durable des énergies vise à optimiser la consommation énergétique de la municipalité et de son territoire;

4. les systèmes d’information géographiques vise à créer une cellule SIG et d’accompagner les services municipaux vers une transition numérique, d’adopter des solutions digitales intelligentes et de mettre en réseaux les agents techniques.

La municipalité de Sousse, par le biais d’une unité de gestion, intervient comme maître d’ouvrage du PDUI. De son côté, le ministère de l’Intérieur contribue à la réplication et à la dissémination des enseignements du projet à l’échelle nationale.

Les principaux partenaires du projet

Le PDUI est financé par le Seco qui apporte aussi son concours technique au travers de deux phases couvrant la période 2018-2026. Le Seco a attribué un financement de 2,75 millions de francs suisses (près de 8,5 millions de dinars) pour la première phase.

Le groupement UrbaPlan-Transitec-Planair-Inser-Sides a assuré la mission d’appui à la mise en œuvre de la phase 1 du PDUI, au travers de la mobilisation d’une expertise tunisienne et suisse.

La première phase du PDUI a permis à la municipalité de Sousse d’avoir un diagnostic et un audit minutieux de la ville et de commencer à relever les nombreux défis en matière de planification et de bonne gouvernance. Une évaluation externe a confirmé la pertinence du programme et les très bons résultats d’ensemble qui seront capitalisés dans la deuxième phase afin de générer une réserve de projets stratégiques et bancables.

Les attentes et aspirations de la deuxième phase de ce programme sont nombreuses pour voir la ville de Sousse – intégrée dans une politique nationale de développement et d’aménagement du territoire – se transformer en moteur métropolitain régional, économique et écologique, un pôle durable, inclusif et résilient aux changements climatiques.

La récente annonce de l’acceptation du dossier de la ville de Sousse (classé premier) pour bénéficier du Programme de régénération des centres anciens (PRCA) en Tunisie, est une bonne nouvelle pour la sauvegarde et valorisation de sa médina classée au patrimoine mondiale de l’Unesco.

Ce succès confirme la montée en gamme d’une nouvelle génération d’agents municipaux, l’intelligente collaboration entre instances politiques et services techniques municipaux et vient couronner les efforts de la municipalité de Sousse dans sa quête de développement urbain durable.