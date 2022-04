La Biat annonce une performance solide sur l’année 2021

Tweet Share Messenger

La Banque internationale arabe de Tunisie (Biat) a publié aujourd’hui, vendredi 8 avril 2022, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 qui font ressortir un PNB de 1 015,5 millions de dinars tunisiens (MDT); des encours de dépôts de 16 220,1 MDT; des créances sur la clientèle de 12 138 MDT; un résultat net de l’exercice de 266,8 MDT; et un niveau de capitaux propres de 1 842,8 MDT.

La Biat affiche une performance solide sur l’année 2021, tirée par son programme de développement et ses différents projets stratégiques ambitieux mis en place au cours des dernières années et qui commencent à porter leurs fruits.

L’année 2021 a été marquée par la concrétisation de la transformation digitale de la banque avec le lancement de l’offre digitale MyBiat conçue en étroite collaboration avec les clients.

Hautement sécurisée, MyBiat propose des services digitalisés pour faciliter le traitement et le suivi des opérations bancaires à distance.

En plus de l’innovation digitale, la Biat a accompli une innovation commerciale inédite avec le lancement de son nouveau concept d’agences qui offre une expérience unique à ses clients aussi bien au niveau de la prise en charge relationnelle qu’au niveau des innovations et services digitaux.

Aussi, la Biat a œuvré à la mise en place d’une gouvernance saine, solide et visionnaire dans le strict respect de la règlementation en vigueur.

En avril 2021, deux nouveaux administrateurs ont été nommés par l’AGO portant le nombre des administrateurs à 11 membres. La composition du conseil d’administration vise un équilibre entre l’expérience professionnelle, la compétence et l’indépendance et permet de couvrir l’ensemble des activités de la banque et de ses filiales.

En matière de responsabilité sociétale, la Biat a poursuivi son soutien aux programmes d’éducation ainsi qu’aux activités culturelles et associatives. La banque a pris part à la 1ère action de responsabilité sociétale commune du secteur bancaire tunisien initiée par l’APTBEF en faveur des établissements scolaires publics. A travers sa fondation, elle a assuré la réhabilitation et l’aménagement de cinq établissements scolaires dans les gouvernorats du Kef et de Kairouan au profit de plus de 1000 écoliers.

Banque résiliente et responsable, la Biat poursuit sa dynamique de croissance durable grâce à des fondamentaux solides et des équipes engagées et mobilisées pour offrir le meilleur accompagnement aux clients.

Communiqué.