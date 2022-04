Le message d’amour de Ooredoo à ses abonnés tunisiens

Ooredoo Tunisie, qui veut être l’opérateur le plus proche du cœur des Tunisiennes et Tunisiens, a lancé, à l’occasion de son 20e anniversaire, son spot publicitaire pendant le mois de ramadan sur le thème de l’amour et de la fidélité : «Enti 3chir omri w bik n3ich» (que l’on peut traduire par «tu es le compagnon de ma vie et c’est pour toi que je vis»).

Ce spot, tendrement décalé par rapport à tout objectif commercial, présente une belle œuvre d’art, une chanson par laquelle l’opérateur remercie ses précieux abonnés, une manière pour Ooredoo de souligner, par des paroles tendres et une belle mélodie, son rôle dans la création d’un climat propice à la communication et au rapprochement.

20 ans d’affinité, 20 ans d’amour, 20 ans de confiance

Depuis 20 ans, Ooredoo multiplie les initiatives pour exprimer son soutien au peuple tunisien et se tenir à ses côtés, surtout dutrant les périodes difficiles que traverse le pays.

«Ena wenti» (toi et moi) exprime la success story de la relation de Ooredoo avec ses abonnés, fondée sur autant d’affinité que de proximité et d’amour. «Ena wenti» exprime aussi la confiance et la fidélité.

Pour exprimant le lien d’amour qui le lie au peuple tunisien, Ooredoo a choisi la musique du Tunisien Lotfi Bouchnak et sa célèbre chanson d’amour «Inti Shamsi Inti» (tu es mon soleil), et a adapté les paroles pour qu’elles correspondent aux valeurs que son message veut transmettre. Il a aussi choisi la voix douce de l’artiste tunisienne Chirine Lajmi et les paroles fort expressives du rappeur Kaso.

«Ensemble depuis 20 ans, Ensemble nous continuons», lance l’opérateur à ses abonnés dans un communiqué publié aujourd’hui, mercredi 13 avril 2022.