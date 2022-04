Ooredoo participe à la journée mondiale de la santé avec son programme RSE «Tounes t3iche»

Dans le cadre de son programme de responsabilité sociétale «Tounes t3ich», Ooredoo a organisé, le 7 Avril 2022, à l’Avenue Habib Bourguiba à Tunis, une caravane de santé à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la santé sous le slogan “Notre planète, notre santé” et ce en partenariat avec le Croissant Rouge Tunisien et sous l’égide du Ministère de la Santé.

Cette journée de sensibilisation a été organisé en présence du ministre de la Santé Ali Mrabet et de Abdellatif Shabo, président du Croissant-Rouge tunisien.

Dans ce contexte, Ooredoo avec son partenaire le Croissant-Rouge tunisien ont mis à la disposition des centaines de citoyens la Clinique Mobile et des médecins bénévoles pour les sensibiliser aux problèmes de santé, leur effectuer des bilans de santé gratuits.

«Nous sommes conscient de l’importance de la santé et nous essayons toujours de rendre les soins médicaux accessibles à tous les tunisiens. Cette action organisée à l’occasion de la journée mondiale de la santé avec le croissant rouge tunisien entre dans le cadre de notre programme RSE «Tounes t3ich». Nous avons choisi de la lancer pendant le mois de Ramadan afin de sensibiliser au maintien d’un corps sain durant ce mois», a déclaré Mansoor Rachid Al Khater, CEO Ooredoo Tunisie en marge de cet événement.

A cette occasion, le cadre médical et paramédical a présenté des activités conjointes entre le ministère de la Santé et le Croissant-Rouge tunisien, tels que les premiers secours, les activités de sensibilisation ainsi que la coopération entre le ministère de la Santé et le Croissant-Rouge tunisien pendant la pandémie de Covid-19.





«Tounes t3ich» affirme encore une fois l’engagement de Ooredoo en tant qu’institution citoyenne auprès de la société civile tunisienne et confirme son soutien à ces initiatives qui ne peuvent être que bénéfique pour le peuple tunisien.

Ainsi, les actions RSE de Ooredoo se poursuivront et seront dupliquées dans d’autres régions de la Tunisie, toujours en partenariat avec le Croissant Rouge Tunisien.

Source : Communiqué