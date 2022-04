Tunisie : Ennahdha s’oppose au décret présidentiel relatif à l’amendement de la loi sur l’Isie

Le parti islamiste Ennahdha s’est exprimé ce vendredi 22 avril 2022, sur le décret présidentiel relatif à l’amendement de la loi sur l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), estimant que celui-ci «est contraire à la constitution et porte atteinte aux acquis de la démocratie».

«Le président, qui a mené le pays sur la voie de l’effondrement économique et financier, continue de piétiner la constitution, dont l’article 70 interdit toute modification des articles électoraux par décret», indique le parti de Ghannouchi dans un communiqué, en affirmant que le décret présidentiel relatif à l’amendement de la loi sur l’Isie «s’inscrit dans la continuité de la destruction de l’État, la mainmise sur toutes les autorités, le sabotage des acquis démocratiques et le mépris envers le peuple tunisien et sa révolution».

Ennahdha a par ailleurs indiqué que les mesures exceptionnelles décidées le 25 juillet dernier par le président, ont été levées suite à la loi promulguée par l’Assemblée à l’issue de la plénière virtuelle organisée le 30 mars 2022, et à de ce fait appelé «les forces nationales à faire face au projet autoritaire du président de la République et à prendre les mesures nécessaires pour sauver le pays et reprendre la voie constitutionnelle et démocratique».

Notons que le décret n°22, datant du 21 avril 2022, relatif à l’amendement et au parachèvement de certaines dispositions de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012 portant création de l’Instance supérieure indépendante pour les élections prévoit notamment le changement de la composition de l’Isie, permettant au président d’en désigner les membres.

Y. N.