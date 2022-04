La productrice tunisienne Dora Bouchoucha marraine du Festival Cinéma du Sud 2022

Le Festival Cinéma du Sud organisé par l’Institut Lumière à Lyon à choisi la productrice tunisienne Dora Bouchoucha comme marraine de la 22e édition qui démarre demain, mercredi 27 avril 2022.

Le festival Cinéma du Sud est un rendez-vous cinématographique annuel qui met en avant les dernières productions maghrébines et du Moyen-Orient, et fait rencontrer des cinéastes de diverses cultures et univers artistiques.

Le festival arrive cette année à sa 22e édition qui aura lieu du 27 au 30 avril. Le comité directeur du festival a choisi d’inviter la productrice et ancienne directrice des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) Dora Bouchoucha en tant que marraine de cette nouvelle édition.

La Tunisie sera également présente cette année dans la programmation avec le film tunisien « Streams » de Mehdi Hmili, primé à plusieurs reprises dans différents festivals internationaux.

F.B