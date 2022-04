Tunisie : Onze blessés dans un accident de la route à Médenine

La Direction générale de la protection civile a annoncé qu’un accident de la route survenu à Bir Bassir à Médenine, a fait 11 blessés, ce mercredi 27 avril 2022.

Un véhicule de transport rural est entré en collision, ce matin, avec un camion, précise la même source, en affirmant que les 11 personnes blessées (9 parmi les passagers du véhicule de transport et 2 qui étaient à bord du camion), s’en sortent avec des blessures sans gravité et ont été prises en charge et transportée à l’hôpital régional de Médenine.

On notera que les circonstances exactes de l’accident n’ont pas encore été révélées et qu’une enquête a été ouverte.

Y. N.