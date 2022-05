La BNA « Sponsor Officiel » du festival de Gabes Cinéma Fen Gabes, le cinéma, l’art vidéo et le VR

« La culture, c’est ce que nous sommes, l’élément constitutif de notre identité. Ancrer la culture au cœur des politiques du développement est le seul moyen de réaliser un développement centré sur l’humain, inclusif et équitable » ; Les droits culturels, le patrimoine, la diversité et la créativité sont des composantes centrales du développement humain et durable.

L’Orientation stratégique

La sauvegarde et la promotion de la culture sont à la fois une fin en soi et un moyen de contribuer directement à un bon nombre d’objectifs de développement durable « ODD » : villes sûres et durables, travail décent et croissance économique, réduction des inégalités, protection de l’environnement, égalité entre les sexes, sociétés pacifiques et inclusives…Mais la mise en œuvre des objectifs de développement permet aussi de tirer les bénéfices indirects de la culture.

Il suffit d’organiser les ODD autour des trois piliers – économique, social et environnemental – du développement durable pour percevoir le rôle transversal qu’y jouent la culture et la créativité. Et réciproquement : les dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable contribuent aussi à sauvegarder le patrimoine culturel et à nourrir la créativité.

Le patrimoine culturel, matériel ou immatériel, et la créativité, sont des ressources qui doivent être protégées et gérées avec soin. L’un et l’autre peuvent être des moteurs de la réalisation des ODD, mais aussi des facilitateurs, l’approche culturelle étant un facteur clé de la réussite des efforts déployés pour les atteindre.

L’Engagement de la BNA

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie RSE, la BNA s’engage à soutenir et encourager toutes initiatives valorisant la culture et le patrimoine culturel Tunisien. Cet engagement de la BNA se traduit par le développement de l’éducation artistique et culturelle et le soutien de l’organisation d’évènements en lien avec la culture et l’art.

La BNA « Sponsor Officiel » du festival de Gabes Cinéma Fen

Repenser la ville de Gabes et ses enjeux par le biais de l’art.

La BNA « Sponsor Officiel » du festival de Gabes Cinéma Fen, un festival annuel qui fait se côtoyer et dialoguer cinéma, art vidéo et réalité virtuelle. Composé de sections diversifiées, le festival propose une programmation alternative. Il est aussi un lieu de rencontre et d’échange autour des œuvres filmiques et des thèmes culturels qui en découlent.

Le festival se déroule chaque année à la ville de Gabès qui fait toujours face à des problématiques écologiques liées à l’industrie de transformation du phosphate. Gabès Cinéma Fen, en collaboration avec les associations culturelles et environnementales de la région, souhaite créer de nouvelles synergies qui fassent repenser la ville et ses enjeux par le biais de l’art.

