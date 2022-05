Tourisme durable : Festival «Jendouba Spring», du 13 au 15 mai à Tabarka et à Aïn Draham

Tweet Share Messenger

Le tourisme durable fêtera le printemps avec le festival «Jendouba Spring», qui se tiendra du 13 au 15 mai 2022, à Tabarka et à Aïn Draham et permettra de faire la promotion du tourisme montagnard et forestier, de la musique traditionnelle et moderne, des produits artisanaux, de se retrouver avec la nature et de profiter du charme de cette belle région du nord ouest de la Tunisie.

Organisé par l’association Tunis lilkol, «Jendouba Spring» est un Festival soutenu par le projet «Promotion du tourisme durable» qui est une action conjointe de l’Union européenne et du Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), dans le cadre du programme « Tounes Wijhetouna », mise en oeuvre par la GIZ Tunisie en partenariat avec le Ministère du Tourisme tunisien.

Les organisateurs promettent une expérience touristique unique et une occasion de découvrir les artisans et les produits locaux via des activités écologiques, artistiques, sportives(en plein air), ainsi que des ateliers et des dégustations de produits phares parmi d’autres activités qui invitent à la détente pour les grands et les petits.

Programme des activités du Festival «Jendouba Spring» :

🔶 Vendredi 13 mai

7h00 : Départ bus Tunis vers Aïn Drahim.

10h00 : Arrivée camp : buffet cocktail de bienvenue et mini show Tabla et zokra.

10h00 : Installation de l’exposition des produits artisanaux.

11h00 : Installation du camp et installation des tentes.

11h00 : Installation du mini club.

13h00 : Déjeuner.

15h00 : Tournois de pétanque.

15h00 : Balade à vélos.

15h00 : Randonnée pédestre dans la belle forêt de chênes Zeen, la plus haute montagne de Kroumirie. C’est un circuit a potentiel naturel élevé, appelé aussi «BELLFIRI» par les locaux et sur lequel on peut rencontrer des artisans. (Activités assurée par Mme Rania mechergui : Dar El-Ain).

15h00 : La randonnée sur la route des bergers qui explore le village de SRARIH avec des vues panoramiques magnifiques sur les montagnes et les collines de Kroumirie, visite d’un apiculteur. (Activités assurée par : Dar EL Ain).

15h00 : Ouverture de la bibliothèque des livres publics.

15h00 : Ouverture du mini-club de festival : jeux de tir à l’arc, jeux de pétanque, cible scratch traditionnelle, basketball et football gonflables, animation pour enfants, mascotte, jeux de société.

16h00 : Jeux sans frontières (jeux gonflables, boules, pique, tirs au but, ping-pong, fléchettes, bâche de précision du football, quille finlandaise ).

19h00 : Remise de prix pour le vainqueur du jeu

20h00 : Dîner.

21h00 : Spectacle Dream deYasser Jraidi.

23h00 : Conteur (Hakaweti).

🔶 Samedi 14 mai

8h00 : Petit déjeuner.

9h00 : Yoga / méditation.

9h30 : Tournois de foot au complexe sportif international de Ain Draham .

10h00 : Tournois de tir a l’arc.

10h00 : Balade à vélos.

10h00 : Table ronde écologique (Comment préserver notre environnement? Comment passer du geste individuel au mouvement social ?) Assurée par les étudiants de l’institut Sylvo-Pastoral de Tabarka sous la direction de Mme Amel Abbes a Discovery Ain drahim.

11h00 : Jeux de tombola : nombreux cadeaux à gagner (Produits artisanaux de la région.

11h00 : Action écologique : ( Jardinage, action de nettoyage des environs du campement…)

11h00 : Atelier et workshop en poterie dans le centre de camping avec une artisane locale.

13h00 : Déjeuner typique tunisien préparé par des femmes artisanes locales.

15h00 : Randonnée botanique dans la merveilleuse forêt DOUAR LABGAA (découverte des espèces de végétation : nom , origine… / conseils et astuces pour ramasser du bois de chauffage).

15h00 : Randonnée nordique , visite d’une fromagerie traditionnelle.

17h00 : Dj BlackJackk + Dj HVMZA (Belgique)+ DJ Benjemy : moon shining.

20h00 : Diner + solo kanoun.

00h00 : Conteur (Rawi).

🔶 Dimanche 15 mai

9h00 : Petit déjeuner.

10h00 : Réveil musculaire / gymnastique.

11h00 : Désinstallation du camp.

12h00 : Départ Aïn Draham vers Tabarka

13h00 : Pause sandwich à Dar El Karma Tabarka (avec plein d’activités en extra : pédalos, Kayaks, Equitation).

14h30 : Balade au souk traditionnel Tabarka + visite des Aiguilles + visite du Fort Génois + shooting gratuit pour tous les participants assuré par un photographe professionnel.

15h30 : Retour à Tunis.

📌 LES PRIX :

➜ Prix accès festival : 3 jours / 160Dt.

➜ Prix accès festival samedi / dimanche : 60 Dt.

➜ 50 % pour les enfants .

📌 Le Pass comprend :

➜ Accès au festival

➜ Toutes les activités ( Écologiques | sportives | Touristiques | Artistiques ) dans le camp EL MRIJ

➜ Petit déjeuner ( samedi-dimanche)

➜ Déjeuner (vendredi -samedi -dimanche)

➜ Dîner (vendredi-samedi)

⛺ Location de Matériels de Camping Disponible (2 personnes):

le pack 60Dt :

👉🏼 Sac Couchage

👉🏼 Tentes

👉🏼 Matelas

🎫 Pour l’achat des billets Avec transport (Bus touristique) supplément 40dt , veuillez contacter :

📌 Yes Travel : 📧 Site : https://yes-travel.com.tn/ 🏢 Immeuble Zitouna Palace, Montplaisir, Tunis.

🎫 Pour l’achat des billets Sans transport, veuillez contacter les agences suivantes :

📌 IDC EXPO : https://www.facebook.com/IDCEXPOANDEVENTS. 🏢 Centre Mesk, Montplaisir, Tunis, Tunisie

📌 Teskerti : 📧 https://www.teskerti.tn/evenement/jendouba-spring/

📌 Traveltodo : 📧 : http://www.traveltodo.com/

📌 Extra Virgin Travel : 📧 : http://WWW.EXTRAVIRGINTRAVEL.COM/ 🏢 : Av. de carthage, Sfax, Tunisie

📌 CYBEL Travel : https://www.facebook.com/cybeltravel

📞 INFOLINE & RÉSERVATION : 90 021 380 – 26 434 714

Y. N.