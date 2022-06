Tunisie : Sidi Bou Said accueille le 1er Land Art Festival

Le site historique du village mythique de Sidi Bou Said s’est transformé, depuis samedi 11 juin 2022, en un véritable musée à ciel ouvert pour des œuvres d’artistes appartenant aux deux rives de la Méditerranée.

Installant ici et là leurs chevalets, munis de leurs pinceaux, près de 70 artistes des deux rives de la Mare Nostrum et au-delà se sont retrouvés dans la liesse pour partager, à travers leurs palettes et leurs matériaux de prédilection, des moments de création, de partage et de bonne humeur, laissant libre cours à leur imagination, propulsée par la magie des lieux devenus leur source d’inspiration, pour faire naître un véritable patchwork d’œuvres de haute facture réalisées avec des techniques multiples et sur différents supports autour d’une panoplie de thématiques qui donnent à réfléchir.

Qu’ils soient nichés au jardin botanique méditerranéen (ou Jardin de Monaco) mitoyen du BluBlu, ou ornant les cimaises des galeries Saladin et Turki, du palais de la mairie ou de l’atelier d’art Lella Salha, les œuvres de chaque artiste participant donnent à découvrir des univers de formes, de couleurs et de lumières qui s’interpellent dans ce Land Art Festival, une bouffée d’oxygène pour les artistes et une occasion pours se faire connaître, nouer des liens avec leurs collègues et discuter de leur travail avec les visiteurs.

Le fait que les artistes soient majoritairement des femmes (telles que Sonya Lakhoua, Achraf Ben Zoubir, Alya Khelifi, Sihem Berrich, Chiraz Belfekih, Mariem Kallel, Donia Ben Osman, et la liste est longue) a ajouté à l’ambiance conviviale de la manifestation. Les artistes sont venus de Djerba (Philippe Gorin, Isabela Canet, Philippe Leten, Neila Ziadi), de Paris (Skander Guetari) ou d’Italie (Luigi Maria de Rubeis et Girolamo Palmizi) et d’autres pays méditerranées, pour parler un seul langage, celui des formes et des couleurs, et exposer leurs travaux aussi bien sur des cimaises conventionnelles qu’en pleines rues …autour d’un seul langage : l’art pour tous en somme : artistes, critiques, galeristes, amateurs d’art pou simples curieux, sur un fond musical assuré par Zied Larnaout au violon et les percussionnistes de la fameuse Kharja de Sidi Bou Said.

Le Land Art festival International de Sidi Bou Said a été initié par l’organisation Esprit libre fondé par Sana Bennani. Et a été inauguré la ministre de l’Environnement Leila Chikhaoui et du maire de Sidi Bou Said Khalil Cherif, en présence notamment d’Alfonso Campisi, le plus Tunisien des Italiens, président de la Chaire de Sicile pour le dialogue des cultures et des civilisations.

Le moment fort de la première journée fut la remise des prix artistiques comme suit :

– Grand Prix de l’Art décerné à l’artiste Girolamo Palmizi pour son œuvre monumentale «La Piccola Sicila» en hommage pour la Tunisie.

– Prix international de l’Artiste décerné à Jamel Chaouki Mahdaoui (Tunisie), Luigi Maria De Rubeis (Italie), Hamadi Ben Neya (Tunisie) et Lena Gabsena (Géorgie). Deux mentions d’honneur ont été décernées respectivement à Mohamed Khalil Cherif pour son soutien inconditionnel à l’action culturelle de Sidi Bou Said et à Ahmed Jalel Bennani pour sa précieuse collaboration à la réussite du festival.

D’après Tap.