Festival de Carthage : Dans le monde merveilleux de Nawel Skandrani (Photos)

La comédie musicale « Black & White Circus » a été présentée hier soir dans le cadre de la 56e édition du Festival international de Carthage. Un spectacle qui réunit la danse, le théâtre, les arts visuels et les arts du cirque, le tout orchestré par la chorégraphe Nawel Skandrani.

Le public de Carthage avait hier rendez-vous avec le spectacle « Black and white cirus » pensé et mis en scène par la chorégraphe tunisienne Nawel Skandrani, une production du Théâtre de l’Opéra de Tunis qui avait auparavant été présenté notamment aux Journées chorégraphiques de Carthage 2022.

« Black and white cirus » est un grand spectacle qui mêle la danse, la musique, le théâtre le vidéo-mapping, ainsi que les arts du cirque, et qui a mis plein les yeux au public de Carthage hier soir grâce à une mise en scène dynamique, des costumes sophistiqués, un décor lumineux et à l’énergie et le talent des artistes présents sur scène.

Le spectacle raconte l’histoire de quatre jeunes artistes qui échouent lors d’un concours télé et qui décident de fonder leur propre troupe indépendant qu’ils appellent « Black and white circus ».

F.B