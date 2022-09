Le Land Art débarque à La Marsa : La rencontre entre l’art et la nature

Après une première expérience à Sidi Bou Saïd, Le festival Land Art débarque à La Marsa du 30 septembre au 2 octobre. Expositions, spectacles et rencontres entre artistes sont au programme de ce nouvel événement qui aura lieu au Palais Essaada.

Après le succès de sa première édition qui avait eu lieu au mois de juin dernier à Sidi Bou Saïd, le festival Land Art fait son retour dès la fin de ce mois à La Marsa dans le somptueux décor du Palais Essaada où auront lieu différentes performances artistiques, des expositions et des spectacles de tous genres.

Land Art est un festival d’arts plastiques organisé par l’association Esprit Libre avec le soutien de la Commune de La Marsa ayant pour objectif de faire sortir l’art des espaces cloisonnés et de le rapprocher de la nature.

“ Toujours dans le but de favoriser le « vivre-ensemble » et faciliter l’accès à la culture pour tous, le concept « Nature-Culture » nous paraît aujourd’hui fondamental pour rapprocher l’art des citoyens et rapprocher les citoyens de la nature. LAND ART La Marsa propose de conjuguer art, culture et nature tout en explorant la diversité culturelle de la ville. ”, indique la direction du festival.

F.B