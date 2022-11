Tanit Art de Carthage : Le salon international des Arts prochainement au Palais Abdellia

Le Palais Abdelliya abritera à partir du 16 décembre prochain le Salon international des Arts « Tanit Art de Carthage », un espace d’échange entre artistes et grand public.

Tanit Art de Carthage est une plateforme de rencontre internationale autour du marché de l’art et de l’histoire du patrimoine ouverte à toutes les expressions artistiques où se réunissent artistes et grand public.

L’événement aura lieu au Centre international des Arts et de la Culture (Palais El Abdelliya) avec au programme des expositions, des performances, des spectacles, des prix, et notamment des échanges entre artistes de différentes cultures et de différents univers.

F.B