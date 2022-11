Hassen Ammari, ancien député Nidaa Tounès, est candidat aux législatives du 17 décembre prochain dans la circonscription de Mnihla. Sa fratrie avait fait parler d’elle il y a trois ans à El-Menzah VI. Et comment ? Les hors-la-loi ont-ils encore de beaux jours devant eux en Tunisie ? (Hassen Amari – La cabane construite illégalement devant le supermarché d’El-Menzah VI).

Par Mhamed Sadok Lejri *

En juin 2019, l’agression de la maire-adjointe de la municipalité de l’Ariana, Nihel Ben Amor, a suscité une vague d’indignation parmi les habitants des quartiers environnant la Cité Jamil. L’agression a eu lieu alors qu’elle constatait une infraction commise par les propriétaires du kiosque à tabac situé à l’entrée du Monoprix d’El-Menzah VI. Madame Ben Amor ne faisait qu’essayer d’interrompre un acte qui offrait tous les caractères d’une violation pure et simple de la loi.

La loi des hors-la-loi

J’avais mené ma petite enquête avant de relater les faits en question dans deux articles parus dans des journaux électroniques. En fait, ce kiosque à tabac est géré par une fratrie qui jouit d’une très mauvaise réputation à El-Menzah VI. Les frères Ammari sont connus pour être des rebuts de la flicaille et d’avoir mis en coupe réglée les parkings environnant le complexe commercial d’El-Menzah VI.

La municipalité ne le les a jamais autorisés à engager des travaux pour agrandir la dimension de l’espace qu’ils occupent. Elle ne les a jamais autorisés à dresser une baraque aux dimensions imposantes et sur un socle en béton par surcroît.

Mais, bénéficiant de la complicité de la police municipale et, disent les mauvaises langues, du soutien de leur frère, Hassen Ammari qui était alors député à l’Assemblée des représentants du peuple (élu de Nidaa Tounès), les proprios-voyous du kiosque à tabac d’El-Menzah VI sont parvenus à leurs fins au grand dam des habitants du quartier et sous le regard impuissant du maire de l’Ariana (Fadhel Moussa) et de son adjointe (Nihel Ben Amor).

Un laxisme alarmant et complice

En effet, la police municipale (شرطة التراتيب plus précisément) a refusé de collaborer avec la vice-présidente de l’arrondissement municipal d’El-Menzah car le frère des contrevenants en question, grâce à ses entrées au ministère de l’Intérieur et renforcé par son statut de député, était intervenu en leur faveur.

Les Dalton ont donc exploité illégalement et en toute impunité la voie publique, sous l’œil complaisant des autorités. Ces dernières font preuve d’un laxisme alarmant, voire complice, et laissent les kiosques hideux germer et pulluler comme des champignons; ce qui a complètement défiguré le paysage urbain.

Et, en guise d’inauguration de l’ère «ikhchidienne» (allusion au président Saïed, Ndlr), l’ancien député Nidaa Tounès Hassen Ammari rempile pour un second mandat. En effet, il est candidat aux élections dites législatives qui se tiendra le 17 décembre prochain dans la circonscription de Mnihla.

Comme la zone de Mnihla-Ettadhamen est le fief de la fratrie Ammari, je peux dès maintenant vous assurer que Hassan Ammari occupera un siège à la nouvelle Assemblée et veillera à préserver ses intérêts sans se soucier d’autre chose. L’on peut prévoir, les choses étant ce qu’elles sont, c’est-à-dire des relations élus-électeurs fondées sur un clientélisme local, une victoire de monsieur Hassan Ammari aux prochaines élections.

Tâchons de rappeler qu’en Tunisie, a fortiori dans les quartiers populaires, l’argent joue un rôle essentiel dans la victoire électorale. Or, les mœurs douteuses auxquelles les frères Ammari ne sont que trop sujets ne sont pas totalement étrangères à l’argent qu’ils ont amassé ces dernières années au détriment de l’intérêt général.

Voilà un candidat qui laisse augurer de beaux lendemains !