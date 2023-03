Campagne de récolte de livres depuis la Suisse à destination de la Tunisie

Une campagne de récolte de livres se tient en ce moment dans le cadre de l’opération « Partager Lire » en Suisse. Ces livres seront prochainement envoyés vers la Tunisie et le Burkina Faso.

Dans le cadre de l’action « Partager Lire » et durant le Salon du Livre de Genève, plus de 200.000 livres ont été récoltés, ils sont en ce moment en train d’être triés et emballés pour être par la suite envoyé vers la Tunisie et le Burkina Faso.

L’opération est organisé par Payot, en coordination avec Nature et découverte, l’Association tunisienne Al Madina et la Maison de Tunisie en Suisse.

F.B