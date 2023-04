Les fantasmes de Kaïs Saïed noient la Tunisie

Alors qu’il méprise la dépendance effective de la Tunisie vis-à-vis des institutions occidentales et des États-Unis en particulier, Saïed n’a que peu d’autres options pour sortir son pays de la crise.

Par Daniel Brumberg

L’arrestation le 18 avril de Rached Ghannouchi représente une escalade dramatique de l’assaut du président tunisien Kais Saied contre l’opposition politique. Dirigeant du parti Ennahda à orientation islamiste et président de l’ancien parlement, il est le plus en vue d’une vingtaine de dirigeants arrêtés par le régime.

Un analyste américain a tweeté que certains des 100 officiers qui ont fouillé le domicile de Ghannouchi ont demandé à plusieurs reprises où étaient cachés l’or et les bijoux. Aussi étrange qu’il soit, cet effort pour découvrir littéralement une fortune présumée cachée suggère que les forces de sécurité souscrivent aux théories du complot que Saïed – et ses alliés dans les médias en ligne – ont propagées avec un succès considérable.

Un autocrate complotiste et ambitieux

Un ingrédient clé de la vision du monde complotiste de Saïed est sa conviction que les puissances occidentales tentent d’imposer des réformes du marché conçues pour soutenir l’élite très corrompue qui, selon lui, a conduit la Tunisie à sa crise économique actuelle.

Invoquant ce thème, le 6 avril, Saïed a rejeté un plan de sauvetage de 1,9 milliard de dollars du Fonds monétaire international (FMI) pour la Tunisie. Insistant sur le fait que la Tunisie «n’est pas à vendre», Saïed a affirmé que des forces «internes» qu’il a n’a pas nommées vendent «la Tunisie à des intérêts étrangers», et a averti que les Tunisiens «doivent compter sur eux-mêmes».

Saïed a fait cette déclaration sur la tombe du président Habib Bourguiba – et le jour même de l’anniversaire de son décès – signalant ainsi sa détermination à maintenir l’héritage nationaliste légué par le fondateur de l’État tunisien moderne. Mais comme le destin l’a voulu, près de deux semaines plus tard, l’ambassade des États-Unis a annoncé la livraison de 25 000 tonnes de blé. Le moment choisi pour cette déclaration de l’ambassade a suscité une vague de critiques de la part des blogueurs tunisiens qui ont souligné que la Tunisie était de plus en plus dépendante des États-Unis pour son approvisionnement alimentaire, alors même que le président courtisait des puissances non occidentales, en particulier la Chine, dans sa tentative de défendre la souveraineté et autonomie de la Tunisie.

Comme ces critiques et d’autres l’ont montré, il n’y a pas d’alternative évidente à la collaboration avec l’Union européenne et les États-Unis, sans parler du FMI et de la Banque mondiale. La Chine et les États arabes du Golfe manquent de moyens et même de volonté politique pour sauver la Tunisie. La Nouvelle banque de développement basée à Shanghai et financée par les BRICS (Brésil, Chine, Russie, Inde et Afrique du Sud) ne peut pas non plus se substituer au FMI.

Apparemment conscients de ces dures réalités, le Premier ministre tunisien Najla Bouden et son ministre de l’Économie et de la Planification Samir Saied tentent de sauver l’accord avec le FMI. Leurs efforts délicats soulignent les profondes contradictions qui animent le projet autoritaire de Saïed, sans parler de la coalition de forces potentiellement fracturée qu’il a réunie pour faire avancer son projet politique. Mais il est peu probable que ses ministres défient un président qui jouit toujours d’un large soutien.

Ainsi, il faudra peut-être un effondrement économique total pour discréditer l’autocrate ambitieux de la Tunisie et le mélange toxique de fantasmes et de ressentiments que Saïed a défendus au nom du «peuple».

L’équilibre économique et politique de Saied

Le défi de Saïed a été de maintenir une coalition lâche de groupes dont le soutien tacite ou explicite est enraciné dans leurs peurs et ressentiments partagés, plutôt que dans une vision économique ou politique commune. Les jeunes, les hommes d’affaires et les professionnels de la classe moyenne aux abois, l’intelligentsia libérale et les cols bleus et blancs vulnérables du secteur public en veulent tous à une classe politique qui, pendant sept ans, a semblé paralysée par de petites luttes personnelles, familiales et idéologiques.

Les dirigeants d’Ennahdha (en particulier Ghannouchi) qui étaient au gouvernement depuis la révolution de 2010-2011 sont devenus le paratonnerre de ces sentiments – une situation qui aide à expliquer l’absence de protestations de masse contre l’arrestation de Ghannouchi. Dans le même temps, cependant, les critiques ou le mécontentement à l’égard des politiques économiques du président semblent augmenter.

Une partie de ce mécontentement vient de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), qui a déclaré que l’accord avec le FMI constituait une menace pour les travailleurs. Mais les critiques sont également venues des commentateurs des médias grand public, des experts économiques et même de certains chefs d’entreprise. Certaines de ces personnes avaient parié que malgré sa rhétorique anticolonialiste, l’attaque ciblée de Saïed contre l’élite politique ouvrirait la voie à des réformes économiques que le parlement précédent n’avait pas réussi à produire. Comme l’a dit un homme d’affaires éminent à l’auteur de ces lignes, il soutenait «cinquante pour cent» de ce que faisait Saïed.

Beaucoup de ceux qui s’attendaient à des réformes économiques ont concentré leurs espoirs prudents sur les efforts des ministres nommés par Saïed pour adopter, par décret, une série de lois visant à augmenter les recettes fiscales et à attirer les investissements étrangers. La plus importante de ces mesures était une loi de finances révisée dont les termes étaient en partie conçus pour remplir les obligations de la Tunisie aux termes du plan de sauvetage de près de 2 milliards de dollars du FMI. Mais la version 2022 de cette loi ne satisfaisait aucun des groupes en lice qui avaient effectivement soutenu ou du moins toléré Saïed. Les critiques de la gauche et de l’UGTT ont été particulièrement fortes et reprises par Saïed lui-même. Il a affirmé que si la loi avait été rédigée avec un temps insuffisant «pour atteindre les objectifs du peuple relatifs à un système fiscal juste», il la signait malgré «ses lacunes et ses choix peu convaincants».

La loi de finances révisée pour 2023 a suscité encore plus de débats, en grande partie parce qu’elle s’appuie sur un système fiscal complexe qui est considéré comme injuste et/ou dont on s’attend généralement à ce qu’il ne génère pas de recettes proportionnelles au budget prévu par le gouvernement.

La dissonance au sein du gouvernement

Le FMI partage apparemment ces préoccupations. Ainsi, alors qu’il est parvenu à un accord préliminaire avec la Tunisie en octobre 2022, il a hésité au cours des six derniers mois à donner son approbation finale, retardant ainsi davantage les réformes et privant le pays de devises fortes dont il avait tant besoin.

De hauts responsables américains et européens ont averti que la Tunisie se dirigeait vers un effondrement économique. Mais cette situation dangereuse n’a fait qu’inciter Saïed à essayer de consolider sa légitimité chancelante en réitérant son opposition à tout accord avec le FMI qui pourrait se faire aux dépens de ses partisans. Son rejet des diktats étrangers et la défense de la souveraineté tunisienne semblent indiquer que le président a choisi de risquer une rupture décisive avec le FMI, alors même que ses propres ministres tentent toujours de parvenir à un accord.

La dissonance évidente du gouvernement concernant l’accord avec le FMI a été affichée par le ministre de l’Economie Samir Saied, qui quelques jours avant la déclaration du président du 6 avril vaita déclaré que la Tunisie avait besoin d’un accord. Les critiques ultérieures du président Saïed à l’encontre du FMI n’ont pas dissuadé le ministre Saïed de poursuivre cet objectif. Présent à la réunion annuelle de la Banque mondiale et du FMI à Washington dans la semaine du 10 avril, le ministre a affirmé la volonté de la Tunisie de faire avancer les réformes tout en assurant la stabilité sociale. Avant et après les réunions de Washington, les responsables occidentaux ont applaudi ces dispositions. Ainsi, le 25 mars, l’ambassadeur de France en Tunisie, André Parant, a semblé anticiper les propos de Saïed lorsqu’il a soutenu que des réformes étaient dans l’intérêt de la Tunisie. Depuis Washington, le directeur du FMI pour le Moyen-Orient, Jihad Azour, a estimé que «les autorités tunisiennes ne nous ont pas demandé de reconsidérer le programme jusqu’à présent», et a insisté sur le fait que «ce programme a été conçu par les autorités tunisiennes», comprenant une équipe de plus de plus de 100 hauts fonctionnaires.

Les Brics n’offrent pas de rampe de sortie

Bien sûr, ce à quoi Saïed s’oppose n’est pas le pouvoir étranger en soi, mais plutôt le pouvoir suprême exercé par les institutions financières occidentales. L’autonomie peut commencer chez soi, mais comme d’autres autocrates populistes cherchant à détourner les pressions occidentales, Saïed cherche à relier son pays au nombre croissant de pays et de nouvelles organisations multilatérales qui ont tenté de créer des alternatives efficaces au FMI et à la Banque mondiale.

De nombreux États arabes poursuivent un programme similaire dans le but d’accroître leur marge de manœuvre diplomatique. Ainsi l’Algérie est sur le point de participer à une coalition de donateurs arabes pour aider son voisin tunisien. Mais alors que Saïed a tendu la main aux dirigeants arabes du Golfe, au-delà d’un prêt de 74 millions de dollars accordé par le Fonds monétaire arabe en novembre 2022 (qui aurait été offert dans l’espoir que la Tunisie parviendrait à un accord final avec le FMI), le souhait de l’Algérie reste un souhait.

La plupart des dirigeants arabes peuvent partager l’hostilité de Saïed envers les partis islamistes, sans parler de son manque d’enthousiasme pour la démocratie. Pourtant, ils ne paieront pas, et ne pourront probablement pas, payer la facture des coûts croissants des politiques économiques incohérentes de Saïed.

Compte tenu de cette dure réalité, Saïed – ou du moins certains de ses plus fervents alliés nationaux – ont proposé de se tourner vers les pays Brics et leur nouvelle banque de développement basée à Shanghai. L’idée a été soulevée à l’origine par le Mouvement du 25-Juillet, pro-Saïed, qui, entre autres, a fait pression pour la dissolution d’Ennahdha. Le 9 avril, son chef, Mahmoud Ben Mabrouk, dans une annonce qui semblait s’inscrire dans la ligne du président, a annoncé que la Tunisie n’accepterait «aucune ingérence dans ses affaires intérieures. Nous négocions les termes, mais nous refusons de recevoir des instructions et l’agenda de l’UE.» Au lieu de cela, a-t-il affirmé, son pays se tournerait vers les Brics pour «une alternative politique, économique et financière qui permettrait à la Tunisie de s’ouvrir au nouveau monde». Ce faisant, a-t-il ajouté, la Tunisie suivrait l’Algérie, qui «a annoncé qu’elle rejoindrait le groupe».

Ce que Mabrouk ne comprend pas, c’est que «rejoindre» les Brics n’est pas une mince affaire. En fait, la nouvelle banque de développement des Brics conditionne les fonds qu’elle peut fournir à tout candidat à l’obtention d’un programme de réforme soutenu par le FMI. Cette stipulation, comme le note une étude, empêche la Banque de se substituer au FMI. Il n’est donc pas surprenant que les critiques de Saïed aient rejeté cette idée du revers de la main. Ce type de «gesticulation», soutient un auteur, a l’apparence de la naïveté et de la bravade infantile et risque «d’ajouter une dimension géostratégique et sécuritaire à ce qui a été une crise croissante quoique purement économique».

La Chine ne sauvera pas la Tunisie

Si les Brics ne fourniront pas à Saïed une rampe de sortie, les relations de la Tunisie avec Pékin offriront-elles une meilleure perspective ? Représentant la Tunisie au «Premier Sommet Chine-États arabes» de décembre 2022 en Arabie saoudite, Saïed a certainement été encouragé lorsque le président Xi Jinping a ouvert les débats avec un appel à un partenariat, souligné les investissements directs croissants de la Chine dans le monde arabe et proclamé l’accord de Pékin, un soutien à «l’équité, la justice, la démocratie et la liberté», fondé sur les principes de «non-ingérence» et de «voies de développement adaptées» aux «conditions nationales» des États arabes.

Plus récemment, le nouvel ambassadeur de Chine en Tunisie, Wan Li, a souligné que la Chine «explorerait le potentiel de coopération dans le cadre de la coopération ‘‘la Ceinture et la Route’’». Accueillant le nouvel envoyé de Pékin, Saïed a souligné son «désir d’élever les relations bilatérales à un nouveau niveau».

Mais la rhétorique est une chose, et l’action en est une autre. Pékin a fourni des fonds pour la construction d’un nouvel hôpital et la construction de la nouvelle Académie diplomatique de Tunisie. Mais aussi utiles et appréciés soient-ils, il s’agit en grande partie d’investissements symboliques et de soft power qui ne se comparent nullement aux liens économiques croissants entre la Chine et les États arabes du Golfe.

Le nouvel ambassadeur de Chine en Tunisie a effectivement, bien qu’involontairement, mis en exergue ce fossé entre la rhétorique et la réalité. Tout en rendant hommage au principe de non-ingérence, il a suggéré presque du même souffle que les espoirs d’expansion des relations économiques entre la Tunisie et la Chine dépendraient en partie des pourparlers de la Tunisie avec le FMI et du sort de ses réformes économiques. Pour la Chine, le résultat net compte. Ce n’est pas exactement le message que Saïed espérait entendre.

Un président intransigeant avec des options limitées

Alors qu’il méprise la dépendance effective de la Tunisie vis-à-vis des institutions occidentales et des États-Unis en particulier, Saïed n’a que peu d’autres options. Le soutien militaire américain à la Tunisie se poursuit, mais le budget proposé par le Département d’État pour 2024 réduit l’aide économique de 70%. Mais si la menace d’une aide économique réduite ne fait que renforcer l’intransigeance de Saïed, elle pourrait encore inciter certains membres de son gouvernement à pousser le président à boire ce qu’il considère comme le cadeau empoisonné du soutien du FMI.

La triste réalité est qu’il faudra peut-être une crise de plus en plus grande pour ébranler fermement la coalition bancale que Saïed a réunie pour soutenir son projet autocratique. Les signes d’une telle crise sont partout : la récente auto-immolation d’un célèbre footballeur tunisien, une grave pénurie d’eau, la valeur en chute libre des obligations et du dinar tunisiens – sans parler d’une dette extérieure qui fait exploser les craintes d’un éventuel défaut de paiement – tout pourrait présager un moment de terrible vérité pour l’économie en difficulté et une population qui vivote au jour le jour. Mais alors que de plus en plus de Tunisiens subissent les aléas d’un quasi-effondrement socio-économique, le président Saïed continue de parler d’ennemis imaginaires et d’une guerre de libération contre l’Occident. Mais loin de libérer la Tunisie, ses fantasmes noient le pays.

Traduit de l’anglais.

* Chercheur à Arab Center Washington DC.