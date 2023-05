Les Journées de la Mode s’invitent à Tunis et à Sfax (programme)

Les Journées de la Mode auront prochainement lieu à Sfax puis à Tunis. Défilés, expositions, rencontres, ateliers et projections seront au programme de cet événement qui sera libre d’accès.

Les Journées de la Mode se tiendront le 1er juin à l’Institut Français de Sfax puis les 2 et 3 juin à l’Institut Français de Tunisie (IFT). L’événement sera l’occasion de mettre la lumière sur de jeunes créateurs tunisiens, ainsi que d’autres issus des pays du Maghreb et du nord de la rive nord de la Méditerranée.

Un défilé est prévu d’avoir lieu à la Maison de France (1er juin) puis à la cour de l’IFT (3 juin) où seront présentées des créations de ANISSA AÏDA, BENMA, CALESTIS, Ecole Duperré, FAWZI NAWAR, NAKSHA et SALAH BARKA.

Le programme comprend également des projections de films sur le thème de la mode comme « Dior et moi » (2015), une exposition d’objets de décoration et d’ameublement signée Achraf Baccouche, et une autour sur la mode écoresponsable de l’association Moodha Okhra, mais également des débats et un atelier de recyclage.

