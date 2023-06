Le phénomène des applications de rencontre se développe en Tunisie

L’utilisation de plus en plus fréquente des applications de rencontre transforme les relations amoureuses, y compris en Tunisie.

Ayant d’abord connu le succès aux États-Unis et au Brésil, les applications de rencontre se sont rapidement diffusées en Europe de l’Ouest, au Japon et en Australie. Le phénomène gagne les quatre coins de la planète, se développant particulièrement au Maghreb, et notamment en Tunisie, depuis quelques années. Les applications de plus en plus spécialisées semblent répondre à la demande des utilisateurs grâce à leurs nombreux avantages, malgré des inconvénients parfois pointés du doigt. Explications dans cet article.

Applications de rencontre : pourquoi un tel succès ?

Partout où elles se sont développées, les applications de rencontre ont bouleversé les normes des rencontres amoureuses en proposant un modèle radicalement différent, qui séduit néanmoins grâce à ces nombreux avantages, et tout spécialement concernant la praticité et le choix. En effet, leur utilisation très accessible (il suffit d’un téléphone et d’une connexion) s’accompagne d’une certaine facilité de communication : le fait d’envoyer des chats, des photos, des vidéos ou même de s’appeler avant de se rencontrer permet d’aller à son rythme et facilite les choses pour les plus timides. D’autre part, le large et diversifié éventail de profils disponibles assure un élargissement des possibilités de rencontre bien au-delà des cercles traditionnels.

Quoi qu’il en soit, c’est parce qu’elles répondent à une demande des utilisateurs que les applications de rencontre connaissent un tel succès. Face à cette demande, toujours croissante et de plus en plus précise, elles se sont adaptées en se spécialisant.

Des services de plus en plus spécialisés

La première forme de spécialisation renvoie aux objectifs de la rencontre : certaines applications sont spécialisées dans la construction d’histoires amoureuses sérieuses tandis que d’autres promettent des rencontres plus éphémères. Vient ensuite la spécialisation géographique, qui permet au concept de se diffuser dans de nouveaux territoires. Plusieurs applications de rencontre émergent d’ailleurs en Tunisie depuis quelques années et, plus généralement, au Maghreb, région du monde où la tendance a pris du temps à s’installer.

Mais la spécialisation peut également être thématique. Elle permet alors de s'adresser à des publics très spécifiques : c'est le cas des applications à destination des personnes homosexuelles ou encore des Sugar Daddys. La thématique de l'application peut par ailleurs renvoyer à des passions communes comme l'art, le sport ou encore le voyage.

Des applications de rencontre souvent critiquées

Malgré leurs multiples avantages et les qualités qu’elles ont développées, les applications de rencontre sont régulièrement la cible de plusieurs critiques. Les plus courantes concernent la question de la sécurité des utilisateurs sur Internet, notamment à propos de la protection des données personnelles et du cyberharcèlement (et plus spécifiquement la cyberintimidation). Les pouvoirs publics et les associations mettent la population en garde et tentent de diffuser les bonnes pratiques à adopter. Les autres critiques sont plutôt d’ordre moral : elles portent sur le manque de romantisme ou encore la perte des traditions. Elles renvoient donc exclusivement aux valeurs des personnes concernées et sont en conséquence difficilement objectivables.