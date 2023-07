25 juillet 2021, deux ans après : les leçons apprises de la Tunisie

Deux ans après le changement de 2021, la Tunisie connaît une rapide prise en main autoritaire du président Kaïs Saïed. Quelles leçons pourront en tirer les acteurs qui résistent à ce changement?

Par Lamine Benghazi *

En seulement deux ans, la Tunisie est passée du lieu de naissance des soulèvements arabes en adoptant l’une des constitutions les plus progressistes au monde et en remportant un prix Nobel de la Paix pour avoir géré pacifiquement une crise politique, à un régime autoritaire et populiste soutenu par un État policier qui emprisonne fréquemment ses opposants politiques et laisse les migrants noirs mourir dans la chaleur torride du désert.

S’il est important que la société civile et les partis politiques canalisent maintenant leurs efforts vers la préservation et la restauration des acquis de la révolution de 2011, il est également important, au deuxième anniversaire de l’imposition de l’état d’exception par le président Kaïs Saïed, de réfléchir aux leçons à tirer de la crise politique actuelle et de s’attaquer à ses causes profondes.

Au cours de la première décennie qui a suivi la révolution tunisienne de 2011, la situation du pays était loin d’être idéale. Le pays a été confronté à de graves difficultés économiques, à une population de plus en plus appauvrie et à une détérioration des services sociaux, ce qui a été le plus clairement mis en évidence lors de la pandémie de Covid-19. La classe politique au pouvoir était inconsciente de ces problèmes et, au lieu de se concentrer sur la construction de nouvelles institutions démocratiques et de réformer de manière significative des domaines clés tels que l’économie, la sécurité et la justice, elle s’est concentrée sur le maintien au pouvoir.

La démocratisation n’est ni un processus fluide ni linéaire. La Tunisie, dans ses toutes premières années de démocratie, a été confrontée à des défis importants en raison de la fragilité de ses institutions, de l’absence de cour constitutionnelle et d’une culture politique démocratique naissante.

Cependant, ces éléments n’annulent pas pour autant l’importance de la transition démocratique tunisienne et l’urgence de sa reconfiguration.

Les événements qui ont suivi le coup d’État du 25 juillet 2021 ont révélé un niveau inquiétant de passivité et, dans certains cas, de complicité face aux mesures autoritaires. À la lumière de ce constat et de l’érosion rapide de l’État de droit et des droits de l’homme, les acteurs impliqués dans la transition démocratique doivent commencer à se poser la difficile question de savoir comment cet effondrement démocratique s’est produit et pourquoi il s’est produit si rapidement.

Comment la Tunisie a-t-elle perdu autant de ses acquis démocratiques durement acquis en l’espace de deux courtes années ?

En tant que personne impliquée dans la société civile tunisienne depuis des années, je vois cela comme une opportunité cruciale d’apprendre des défis auxquels nous avons été confrontés au cours de ces deux dernières années, surtout si nous souhaitons voir un renouveau démocratique dans le pays. Au contraire, les leçons suivantes pourraient offrir de l’espoir pour l’avenir de nos institutions, d’autant plus qu’elles résistent à cette crise politique.

Un besoin urgent d’adopter un seuil démocratique minimum

La force du président Saïed vient du manque d’unité entre ses adversaires. Les syndicats, la presse libre, la société civile et les partis politiques sont tous confrontés à de graves menaces et dangers, mais ils ont du mal à présenter un front uni en raison de différences idéologiques ainsi que d’un climat de peur croissante. Certains, de plus, ne veulent pas collaborer avec les forces politiques qui ont joué un rôle important dans l’entrée du pays dans cette crise en négligeant d’établir des freins et contrepoids qui auraient pu empêcher une telle régression.

Malgré ces défis, l’urgence de la situation exige de trouver un terrain d’entente et un cadre de coordination viable. Alors que nous nous enfonçons plus profondément dans le despotisme, les troubles économiques et les mauvais traitements infligés aux migrants noirs, ceux qui croient en la démocratie, le pluralisme, l’Etat de droit et la dignité humaine doivent se rassembler et convenir d’un seuil démocratique minimum à réaliser.

Par ailleurs, de nouveaux acteurs émergent en dehors du cadre traditionnel des partis politiques et des organisations de la société civile comme la campagne «T3allem 3oum» («Apprends à nager») sur l’impunité policière ou le collectif Stop Pollution à Gabès, qui s’attaquent efficacement aux problèmes régionaux et spécifiques. Eux aussi doivent contribuer à définir ce seuil démocratique minimum sans perdre leur identité ni diluer leurs modes singuliers d’activisme.

L’incompétence et le populisme sont un puissant cocktail

Les opposants au président Saïed pensaient initialement que sa popularité déclinerait en raison de son incapacité à faire face aux crises profondes et complexes de la Tunisie. Les critiques ont souligné son mépris pour l’économie à travers ses solutions économiques peu pratiques (comme la réconciliation pénale et les projets d’entreprises communautaires) ou son incapacité à résoudre les problèmes régionaux fondamentaux (comme la crise des déchets à Sfax).

La popularité du président Saïed semble cependant immunisée contre l’absence de progrès deux ans après le 25 juillet 2021. La situation économique s’est dégradée, entraînant des pénuries récurrentes de produits essentiels; ses échecs politiques, comme le faible taux de participation (12 %) aux élections législatives, semblent encore renforcer son emprise sur le pays, rendant encore moins légitime le parlement déjà constitutionnellement affaibli.

C’est parce que la popularité de Kaïs Saïed repose non pas sur la construction, mais plutôt sur la destruction; cela ne dépend pas de sa capacité à améliorer la vie des gens, mais plutôt à détourner leur colère vers leurs supposés «ennemis».

La technique consistant à «atteindre deux oiseaux par une seule pierre» employée par le président Saïed exploite la frustration légitime envers la classe politique et ses échecs pour justifier d’emprisonner des opposants politiques sous de fausses accusations et d’attaquer les institutions élues sans aucune explication. Ce faisant, il élimine efficacement les contre-pouvoirs et fait taire les critiques tout en renforçant sa popularité.

Au cours de deux années, le président Saïed a pris une série d’actions importantes qui ont eu des implications profondes pour les institutions démocratiques tunisiennes. Il a gelé puis dissous le parlement, dissous l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, démantelé l’autorité anti-corruption, dissous le Conseil supérieur de la magistrature et remodelé la commission électorale, suscitant de sérieuses inquiétudes quant à son indépendance et son impartialité.

Son captage du mécontentement populaire s’est tourné vers les juges, où il recourt à des discours enflammés et à des mesures arbitraires, capitalisant sur la méfiance de la population envers une justice qui n’a pas su jouer le rôle constitutionnel de protecteur des droits. Il qualifie les médias de «mercenaires» et «menteurs» et les menace de décrets oppressifs. La société civile, très probablement la prochaine cible de Saïed, n’est qu’une «extension des puissances étrangères qui cherchent à contrôler le peuple tunisien par le biais de leur argent», selon la rhétorique de Saïed.

Par ailleurs, les «hordes» de migrants subsahariens, ses boucs émissaires, sont, selon Saïed, une source de «violences, de crimes et d’actes inacceptables» et s’inscrivent dans un «plan criminel visant à modifier la composition du paysage démographique du pays». Ces déclarations ont déclenché une répression étatique et un traitement raciste contre les migrants, et servi de levier puissant dans les négociations avec les pays européens exclusivement préoccupés par les questions migratoires.

Dans cette optique, le président Saïed et son entourage pourraient être tentés de puiser plus profondément dans la colère des gens et de l’utiliser à leur avantage. Cette approche n’a pas de limite, et certains craignent l’instauration d’un régime totalitaire. Qui sera le prochain lorsque toutes les institutions seront impuissantes, lorsque toutes les voix libres seront en prison et lorsque tous les migrants subsahariens seront chassés du pays? Qui sera à alors blâmer?

Le démantèlement des institutions démocratiques et l’emprisonnement des membres de l’opposition ne sont pas l’aspect le plus préjudiciable à l’entreprise de Kaïs Saïed. En plus de créer un précédent extrêmement dangereux, le président tunisien a gravement sapé la confiance du public dans les élections, les médias, la société civile, les syndicats et les partis politiques, entre autres. Restaurer la confiance dans l’idée même de démocratie constituera vraisemblablement la tâche la plus ardue des années à venir.

Les opinions publiques sont le principal champ de bataille

Un retour sain à la voie démocratique nécessite un élément fondamental : la conviction parmi les Tunisiens qu’une société durable, prospère et équitable, à l’abri des abus de l’État et de l’élite économique, ne peut être réalisée que par la démocratie et l’État de droit.

La responsabilité de changer ce récit devrait incomber en premier lieu à la société civile et politique tunisienne. Cela peut être réalisé en adoptant une «interprétation épaisse» de l’État de droit, allant au-delà des simples attributs de «légalité formelle, démocratie, freins et contrepoids et droits individuels», qui pourraient être perçus comme abstraits et élitistes. Au lieu de cela, l’Etat de droit devrait aller au-delà des aspects formels et procéduraux et envisager des éléments de fond supplémentaires. Il devrait englober les notions de justice, de droits fondamentaux, de dignité humaine et contenir des incitations plus larges, telles que l’accès à de meilleurs services publics, la protection contre les abus de l’élite économique et la fin de l’impunité policière, par exemple.

Essentiellement, un récit réussi démontrerait que l’Etat de droit n’est viable que lorsque des interprétations plus larges de celui-ci sont incluses dans cette définition.

Un récit pro-démocratique réussi serait également en mesure de contrer l’argument selon lequel la popularité des mesures du 25-Juillet de Kaïs Saïed démontre que les Tunisiens ne souhaitent plus la démocratie. Il est essentiel de montrer ici que le pays était bien sur la voie de la démocratie; un chemin semé d’obstacles et à l’issue incertaine, mais néanmoins un projet auquel des acteurs tels que le parlement, les médias et la société civile pourraient contribuer, même s’il était loin d’être parfait et inclusif.

Au niveau international, en particulier au niveau de l’Europe, il est crucial de contrer l’approche de la politique étrangère européenne qui fait passer la stabilité avant les droits de l’homme, avec une focalisation quasi-obsessionnelle sur les questions migratoires.

Un besoin de vrais partis politiques et de plus d’organisations de base

Après la révolution de 2011, de nombreux partis politiques ont été créés, leur nombre se comptant désormais par centaines. Beaucoup de ces partis, cependant, étaient des coquilles «éphémères» sans lien réel avec leurs électeurs, souvent centrés autour d’un leader charismatique et créés uniquement pour participer à des courses électorales, pour disparaître peu de temps après.

La restauration de la démocratie en Tunisie nécessite la mise en place de véritables partis politiques avec des idéologies distinctes et une vision solide du pays fondée sur une bonne compréhension des enjeux nationaux, régionaux et mondiaux. Ces partis devraient être organisés autour de structures internes solides, de modes de gouvernance transparents et démocratiques et de processus décisionnels internes où les femmes, les jeunes et les minorités ne sont pas simplement des symboles de diversité. En outre, ces partis devraient avoir une large portée populaire et régionale et devraient servir d’écoles politiques pour les générations futures, en formant de nouveaux dirigeants.

De même, le nombre d’organisations de la société civile a augmenté de façon exponentielle suite à la révolution et à l’adoption du décret progressiste 88, qui permet aux Tunisiens et aux étrangers résidents de créer des organisations de la société civile, de faire pression sur les autorités, de mener librement des activités et de recevoir des financements étrangers. En conséquence, il existe aujourd’hui plus de 20 000 organisations enregistrées, bien que seulement quelques milliers soient encore actives.

Autrefois divisées au lendemain des mesures du 25 juillet, les organisations de la société civile mènent aujourd’hui des actions de plus en plus critiques contre la dérive autoritaire et surmontent progressivement leurs fractures. Cependant, à l’exception de quelques associations historiques ayant une implantation régionale, ces actions sont restées cantonnées à un niveau central sans véritable rayonnement populaire ou régional.

La société civile devrait se concentrer sur la promotion des organisations de base qui s’appuient sur des réseaux de volontaires engagés et sur des liens solides avec leurs électeurs. Ces organisations devraient cesser d’être uniquement axées sur les projets et les donateurs et privilégier plutôt leur engagement profond avec les communautés qu’elles ciblent. À leur tour, ces organisations de base peuvent devenir de fervents défenseurs d’une «interprétation large de l’État de droit», liant les préoccupations de leurs électeurs aux défis démocratiques plus larges auxquels le pays est confronté.

Cependant, atteindre ces objectifs dans un contexte de crises politiques et de profondes divisions au sein des partis politiques et des organisations de la société civile est un défi de taille. Encourager les gens à rejoindre des projets civils et politiques devient difficile lorsque le militantisme a un prix élevé, les partis étant interdits de rassemblement, leurs militants derrière les barreaux et ces structures constamment diabolisées, y compris par le chef de l’État.

Et après ?

Le récent déclin démocratique en Tunisie a mis au premier plan plusieurs questions urgentes qui exigent une exploration et un examen approfondis. Un aspect critique sur lequel réfléchir est la transition du pays d’une révolution à un projet démocratique, caractérisé par des évolutions comme la lenteur des progrès de la justice transitionnelle. En effet, parce qu’il est naturel qu’un projet démocratique naissant soit faillible, il faut simultanément continuer à réfléchir sur ses avancées et ses erreurs.

De plus, le corporatisme, qui s’est profondément enraciné dans les institutions étatiques et a conduit à la captation politique, est une autre préoccupation cruciale qui renforce le statu quo. Notamment, la crise économique non résolue et apparemment inextricable constitue un obstacle important à la participation civile et au processus de démocratisation en Tunisie.

Il est également crucial de reconnaître l’influence des facteurs externes qui ont profondément impacté la Tunisie. La montée mondiale du populisme de droite, amplifiée par les effets polarisants des médias sociaux, a contribué aux défis du pays.

S’il est essentiel de réfléchir à ces questions, la priorité immédiate réside dans la refonte des organisations qui devraient servir de moteur à la démocratie : la société civile, les partis politiques et les syndicats. Le renforcement de ces institutions est essentiel pour favoriser un environnement propice aux valeurs et principes démocratiques.

Traduit de l’anglais.

Source : The Tahrir Institute.

* Chercheur non résident au Timep. Il se concentre sur l’Etat de droit et le système judiciaire en Tunisie.