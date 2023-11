La société civile tunisienne sous pression

Autrefois célébrée comme une réussite éclatante de la révolution de 2011, la société civile tunisienne se trouve désormais aux prises avec de graves défis, et sa survie même est en jeu.

Par Lamine Benghazi *

Ces dernières années, la société civile tunisienne a été confrontée à des tentatives de réduction de son espace à travers des propositions d’amendements au décret-loi 88 sur les associations, amendements qui ont été critiqués par les partisans de la démocratie. Les critiques du décret-loi 88 ont souligné la dépendance des associations à l’égard du financement étranger, son impact limité sur la société et sa tendance à détourner les jeunes militants prometteurs qui autrement auraient pu renforcer les rangs des partis politiques.

Un bilan positif

Bien que ces critiques soient en partie fondées, il est crucial de reconnaître que la société civile a apporté des contributions extrêmement positives au cours de la dernière décennie à la transition démocratique en Tunisie et à la société dans son ensemble. Des organisations émergentes comme Al-Bawsala et IWatch ont joué un rôle central en favorisant une culture de responsabilité parmi les décideurs et les institutions. Des organisations de longue date comme la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH) ont mis à profit leur sens politique et leurs relations pour guider le pays à travers les impasses politiques, un exploit qui lui a valu de recevoir le prix Nobel de la paix en 2015, aux côtés des syndicats ouvrier et patronal et de l’Ordre des avocats tunisiens.

Les organisations de la société civile, en particulier celles qui défendent les libertés individuelles, ont joué un rôle déterminant dans le plaidoyer en faveur de la décriminalisation des droits LGBTQ+ et de la consommation de drogues récréatives, entre autres choses.

Ces initiatives ont transformé les attitudes du public et fait avancer des causes importantes. En outre, l’impact sur les carrières d’innombrables Tunisiens, en particulier les jeunes, qui ont travaillé, suivi une formation précieuse ou fait du bénévolat auprès d’organisations de la société civile, ne peut être sous-estimé.

Dans un pays aux prises avec le problème omniprésent du chômage des jeunes, la société civile a offert des opportunités de développement, d’apprentissage et d’engagement significatif qui ont laissé une marque indélébile sur l’avenir de la Tunisie.

Cette transformation a été rendue possible essentiellement grâce à la promulgation du décret-loi 88. Ce cadre juridique exceptionnellement progressiste a été mis en œuvre au lendemain de la révolution de 2011 par la Haute autorité pour la réalisation des objectifs de la révolution (Hiror) pour briser les verrous mis en place dans la vie publique en Tunisie depuis des décennies et pour contribuer au processus de transition démocratique.

Par exemple, le décret-loi 88 a supprimé le système d’autorisation en place sous l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali, simplifié le processus d’enregistrement des organisations, assoupli l’emprise sur le financement étranger tout en introduisant des normes strictes de responsabilité et de transparence, et introduit des garanties judiciaires pour la dissolution des ONG.

Cette législation a effectivement conduit à un réseau dynamique et florissant comprenant des milliers d’ONG. Alors que les chiffres officiels font état de l’existence de 24 000 ONG, on estime que seulement 10 à 20% d’entre elles sont encore actives. Ces organisations sont non seulement engagées dans des questions vitales liées à la sphère démocratique, telles que la promotion de la bonne gouvernance et la sauvegarde des droits des individus et des minorités, mais elles ont également étendu leur influence dans divers domaines, notamment les arts, l’éducation et les sports.

Cet écosystème d’une importance cruciale est confronté à une menace imminente alors que la modification annoncée du décret-loi 88 se profile à l’horizon.

Un processus législatif qui précède Kaïs Saïed

Les discussions autour de la modification du décret-loi 88 ne sont pas un développement récent, puisque des tentatives précédentes ont eu lieu en 2017 et 2018, motivées par le fait que la Tunisie figure sur la liste de l’Union européenne (UE) des pays tiers «à haut risque» en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Cela faisait suite à son inscription sur le même type de liste du Groupe d’action financière (Gafi), une organisation intergouvernementale fondée par le G7 pour lutter contre le blanchiment d’argent et le terrorisme.

Dans ce contexte, Democracy International (DI), une organisation américaine active dans le domaine électoral, a lancé avec l’ambassade américaine à Tunis des consultations dans le but de modifier la loi. Une lutte (démocratique) s’ensuit entre les experts, DI, le gouvernement et la société civile. À cette époque, le gouvernement tunisien avait abandonné son projet de réforme du décret, principalement en raison de trois arguments clés présentés par la société civile.

Premièrement, le gouvernement a affirmé qu’il disposait déjà de mécanismes juridiques adéquats sous la forme du décret-loi 88, qui est déjà largement reconnu comme un cadre juridique complet pour régir les activités de la société civile.

Deuxièmement, le gouvernement a été confronté à des défis liés au manque de ressources humaines et technologiques nécessaires à une surveillance et une réglementation efficaces, plutôt qu’à une pénurie d’instruments juridiques.

Enfin, en l’absence d’une Cour constitutionnelle et en raison de l’hostilité qui prévaut à l’égard de la société civile au sein du Parlement, il n’existait pas de garanties suffisantes que la réforme ne serait pas exploitée pour restreindre l’espace civique.

Avec l’évolution du paysage politique à la suite des élections de 2019 et du début de la pandémie de Covid-19, il semble que les projets de modification du décret-loi 88 aient été abandonnés, du moins à moyen terme. Cependant, ce n’est qu’avec le tournant autoritaire amorcé le 25 juillet 2021 que les craintes d’une modification du décret-loi 88 se sont ravivées.

Initiative législative dangereuse dans un contexte différent

Le gouvernement tunisien actuel semble plus déterminé que jamais à modifier la législation relative à l’espace civique, mais cette fois-ci, dans un contexte de garanties démocratiques bien moindres et de répression accrue de la liberté d’expression et de réunion. Inutile de préciser que les recommandations formulées par la société civile pour renforcer les administrations chargées de contrôler les organisations de la société civile n’ont jamais été mises en œuvre.

En février 2022, un projet de loi circulant au sein du gouvernement tunisien a été divulgué, montrant que de nouveaux projets étaient en cours pour modifier le décret-loi. L’attention s’est concentrée sur trois éléments principaux : un pouvoir discrétionnaire étendu accordé à l’administration, notamment dans la création d’organisations de la société civile, la suppression des garanties judiciaires dans la sanction des organisations de la société civile et le contrôle de la réception des financements étrangers.

En outre, d’autres articles aux dispositions très élastiques ont été introduits. Par exemple, la loi pourrait priver la société civile de ses principaux outils d’action : selon le texte divulgué, l’accès à l’information des ONG est limité à celles qui ont «un intérêt direct» alors que la publication de rapports ou de tout autre type de documents est interdite. Cela n’est possible que dans le cadre du «professionnalisme et de l’intégrité».

Le texte divulgué a été suivi de peu par la première déclaration clairement hostile de Kaïs Saïed envers les organisations de la société civile, perçue comme un soutien direct à la réforme du décret. Lors d’une réunion ministérielle tenue fin février 2022, Saïed a considéré les organisations de la société civile comme «une extension des puissances étrangères qui cherchent à contrôler le peuple tunisien avec leur argent», et a exprimé la nécessité de modifier le cadre juridique pour interdire les financements étrangers.

Personne n’échappe à la rhétorique populiste

Bien que ce projet spécifique semble avoir été temporairement mis de côté, Saïed a continué à prononcer des discours enflammés et critiques à l’égard des organisations de la société civile. Le point culminant des tensions est survenu suite à la crise des migrants déclenchée par les propos du président. Ses commentaires ont été suivis par une vague de racisme et de violence de la part d’acteurs étatiques et non étatiques contre les communautés vulnérables, avec des rapports et des allégations inquiétants de déportations massives dans des conditions difficiles dans le désert. Les ONG nationales et internationales ont condamné ces propos et ont tenté de venir en aide aux migrants. Cependant, ils ont fait face aux critiques de Saïed, soutenu par le ministre des Affaires étrangères Nabil Ammar : lors d’un entretien avec le Washington Post, pressé par les rapports d’ONG concernant les mauvais traitements infligés aux migrants, Ammar a eu recours à des insinuations familières sur les agendas étrangers qui animent ces ONG.

Plus récemment, lors d’une visite à la Banque centrale, Saïed a appelé à un contrôle accru de la part de la Commission tunisienne des analyses financières (Ctaf), une unité d’information financière, sur le financement de «certaines associations», qui, selon lui, recevaient de l’argent de l’étranger transféré aux partis politiques. Il est toutefois important de noter que cette fonction de contrôle dépasse le mandat légal et la capacité de la commission selon son ancien secrétaire général.

Suite à la fuite du projet de loi et à la réponse rapide de la société civile et aux condamnations internationales, notamment celle de la Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme Michelle Bachelet, les efforts visant à réviser le décret se sont arrêtés. Le gouvernement agissant dans l’opacité totale, peu d’informations étaient disponibles jusqu’au dernier Examen périodique universel (EPU) de novembre 2022, au cours duquel la société civile a été informée de son intention de modifier la législation régissant ses activités, officiellement pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et la collusion entre les partis politiques et les organisations de la société civile.

Un parlement aligné sur le président

Tandis que le pouvoir exécutif hésite, le parlement récemment élu s’impatiente de plus en plus. Après avoir rejeté la pratique parlementaire précédente consistant à permettre à la société civile (et aux journalistes) d’accéder aux travaux des commissions parlementaires, le nouveau parlement est désormais à l’avant-garde des efforts visant à modifier la législation régissant les organisations de la société civile en Tunisie.

Ibrahim Bouderbala, président de l’assemblée et fervent partisan du président Saïed, a lancé un avertissement concernant les dangers perçus du financement étranger pour les ONG. Il a également averti que si le gouvernement ne parvenait pas à présenter une nouvelle proposition législative, un groupe de députés serait prêt à prendre l’initiative.

Le 10 octobre 2023, Fatma Mseddi, ancienne députée affiliée tour à tour à Nidaa Tounes et à Machrouu Tounes, qui est également devenue l’une des ardentes partisanes et virulentes critiques de Saïed au cours de la dernière décennie, a présenté une initiative législative avec un groupe de 10 députés. Leur objectif n’est pas seulement de modifier, mais de remplacer entièrement le décret-loi 88.

Le projet de loi, qui s’inspire des législations d’autres pays arabes, a été transmis à la Commission des droits et libertés le 12 octobre 2023. Il contient des dispositions alarmantes et en totale contradiction avec les normes liées à la liberté d’association. Le récit et les intentions derrière le projet de loi sont évidents dès le départ. L’exposé des motifs qualifie la Hiror qui a adopté le décret-loi 88 d’entité qui a «causé des ravages» et «démembré l’État», en adoptant, entre autres, un texte qui «a légalisé la corruption, les réseaux terroristes et le blanchiment d’argent».

Le projet de loi, censé résumer l’esprit de souveraineté nationale tel que défini dans la Constitution de 2022, cherche à imposer une série de restrictions strictes à la création d’ONG, en particulier internationales. Il transforme effectivement le système de déclaration existant en Tunisie en un système d’autorisation implicite, accordant au pouvoir exécutif un contrôle et une surveillance directs sur les ONG concernant leur financement et leurs activités, et plaçant la réception de financements étrangers à la discrétion de l’exécutif.

Ses dispositions contiennent des clauses vagues et largement définies, donnant au gouvernement la latitude de pénaliser les organisations de la société civile qui tombent en disgrâce. Il supprime également les garanties judiciaires qui existent actuellement pour la dissolution des organisations de la société civile si elles sont soupçonnées de terrorisme. Il s’agit d’une disposition très inquiétante dans le contexte d’un recours accru à la loi antiterroriste contre l’opposition politique.

Cependant, se concentrer uniquement sur cet amendement spécifique au décret-loi 88 masquerait les nombreux facteurs contribuant au rétrécissement de l’espace civique en Tunisie.

Premièrement, les multiples déclarations du président, ainsi que les fuites de textes législatifs antérieurs à l’initiative parlementaire actuelle, constituent des indicateurs clairs du fait qu’un changement restrictif dans la législation relative à la société civile est apparemment inévitable.

Pourtant, même en l’absence de menaces législatives, l’espace civique a été considérablement réduit au cours des deux dernières années en raison d’une confluence de facteurs et de pratiques désormais devenues monnaie courante.

Attribuer la faute uniquement au président simplifie à l’excès une tendance antérieure au mandat du président Saïed et qui a des racines plus profondes que ses déclarations individuelles.

Une ambiance étouffante pour la société civile

En effet, dans un contexte de machinations plus larges au niveau de l’État concernant le projet de loi, les changements dans la sphère politique se traduisent souvent par des attaques contre les acteurs en première ligne dans la préservation de la société civile.

Les attaques, les campagnes de diffamation et les intimidations émanant des forces réactionnaires et de l’appareil de sécurité sont devenues une réalité quotidienne pour les organisations de la société civile opérant à Tunis et dans les régions. Ces attaques se produisent dans un climat d’impunité totale et trouvent un écho dans le domaine des médias sociaux, où les théories du complot ont tendance à prospérer. Le régime de Kaïs Saïed, ainsi que le succès de son coup d’État du 25 juillet 2021, reposent fondamentalement sur le soutien d’un appareil de sécurité historiquement méfiant à l’égard de la société civile. Leur déploiement a souvent été marqué par plusieurs agressions physiques documentées contre des militants.

A titre d’illustration, quelques mois après le 25 juillet 2021, Badr Baadou, éminent militant LGBTQ+ et membre fondateur de l’association Damj, a été agressé en pleine rue par deux policiers. Au cours de cet incident, ils lui ont volé son téléphone et son ordinateur portable et ont déclaré : «C’est ce qui arrive lorsque vous insultez la police».

Un autre cas inquiétant concerne Arroi Baraket, journaliste et militant, qui a subi des violences physiques, a été arrêté et poursuivi à la suite d’une plainte déposée par des policiers. D’autres militants ont été récemment poursuivis en justice en raison de leur travail. Un groupe de militants de premier plan, dont Mehdi Jelassi, président sortant du syndicat des journalistes, a été convoqué pour «incitation à la désobéissance et agression contre un agent public», à la suite d’une manifestation qu’ils avaient organisée contre le référendum de juillet 2022. Saif Ayadi, un militant associé au Damj et à la LTDH, a été enlevé en plein jour par des policiers en civil à son retour d’une conférence de presse sur les brutalités policières. Saif Ayadi a fait l’objet de graves allégations, notamment de «complot criminel en vue de préparer ou de commettre une attaque contre des personnes ou des biens», et a été soumis à une interdiction de voyager.

Cette situation souligne deux tendances notables. Premièrement, il y a une escalade délibérée des poursuites contre les militants. Alors que les accusations précédentes contre des militants étaient relativement mineures – mais comportaient néanmoins une menace d’emprisonnement – ​​le recours à des accusations aussi graves envoie un message effrayant à la société civile. Deuxièmement, il existe une volonté de réprimer les militants LGBTQ+. Damj a récemment publié une vidéo dans laquelle un policier, appelant depuis un commissariat, menace clairement l’organisation et ses membres.

Plusieurs cas d’ingérence policière ont également été documentés ces derniers mois, notamment lors d’événements organisés par des organisations de la société civile. Le processus de création d’ONG est également de plus en plus semé d’embuches et d’obstacles, rendant pratiquement impossible pour des individus sans relations ni ressources juridiques de créer des associations ou d’ouvrir des comptes bancaires. Cette situation fait écho à un retour au système d’autorisation rappelant l’ère Ben Ali.

Au niveau individuel, les travailleurs de la société civile ont rencontré des difficultés lorsqu’ils ont tenté de renouveler leur carte d’identité. Les policiers ont refusé de traiter leurs candidatures, affirmant que le travail des ONG doit être purement bénévole et qu’ils ne peuvent pas indiquer leur titre de poste sur leur carte d’identité, car il s’agit d’une exigence légale en vertu de la loi tunisienne.

Une convergence d’intérêts

Sous le régime de Ben Ali, des organisations bien établies ont été soumises à un harcèlement et à une surveillance constante de la police. Au cours de la décennie suivante, les ONG et les forces de sécurité – incarnées par le ministère de l’Intérieur et les syndicats de police – sont restées dans un état de tension perpétuelle qui tournait autour d’une série de questions, notamment la brutalité et l’impunité policières, la persécution des jeunes marginalisés et un projet de loi visant à accorder des protections supplémentaires aux forces de sécurité.

En raison de leur militantisme contre l’impunité de la police, les jeunes militants ont subi des représailles, notamment des poursuites, ainsi que du harcèlement en ligne et des campagnes publiques orchestrées par les pages Facebook des syndicats de police.

Au lendemain du 25 juillet 2021, une convergence d’intérêts est apparue, liant un président qui a écarté tous les organismes intermédiaires – partis politiques, syndicats, médias et société civile – avec un appareil de sécurité plein de ressentiment.

La société civile se trouve désormais dans la ligne de mire d’une refonte imminente du décret-loi 88 qui a permis son développement au cours de la dernière décennie, tandis que le régime a de plus en plus recours à des mesures répressives anciennes et nouvelles pour étouffer l’opposition.

La société civile est systématiquement marginalisée. Mais l’aspect le plus inquiétant de cette situation réside dans ses répercussions à long terme. Au-delà de la menace immédiate posée par un régime autoritaire, l’érosion de l’espace civique en Tunisie présente une facette plus subtile. Les tentatives des autorités tunisiennes de discréditer les organisations de la société civile et leurs dirigeants au sein de la société dissuadent les Tunisiens, en particulier les jeunes, de s’engager auprès des ONG. Une nouvelle étape dans le démantèlement méthodique par le président Saïed des aspirations démocratiques de la Tunisie.

* Chercheur non-résident au Timep.

Source : Timep.