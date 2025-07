La Fabrique Cinéma 2026 | L’appel à candidatures lancé pour les jeunes cinéastes

L’Institut français de Tunisie (IFT) annonce l’ouverture des candidatures pour La Fabrique Cinéma 2026 et invite à cette occasion les réalisateurs et producteurs des pays du Sud à soumettre leurs projets de premier ou second long métrage.

C’est l’occasion unique de bénéficier d’un accompagnement prestigieux et d’une visibilité au Festival de Cannes, indique l’IFT en précisant que la date limite pour le dépôt des dossier est pour le 2 octobre 2025 (nombre de candidatures limité à 150 dossiers).

Porté par l’IFT en partenariat avec France Médias Monde et en lien étroit avec le Festival de Cannes, ce dispositif soutient 10 projets de 1er ou 2e long métrage en développement.

L’objectif est de leur offrir une visibilité stratégique sur la scène internationale et faciliter leur financement, avec à la clé un accompagnement personnalisé, des rencontres ciblées avec des producteurs, distributeurs et décideurs, une invitation à Cannes 2026 pour le binôme réalisateur·rice / producteur·rice et des échanges avec un·e parrain·marraine de renom.