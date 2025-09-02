Le corps du journaliste Marwen Hadweji retrouvé mort dans sa voiture

La famille du journaliste Marwen Hadweji a annoncé hier soir, lundi 1er septembre 2025, sa disparition dans des circonstances troubles. Son corps a été retrouvé ce matin dans sa voiture qui s‘était renversée et est tombée dans le canal Medjerda, à l’ouest de Tunis.

Hier, le journaliste avait ramené en voiture sa sœur chez elle à Fouchana, vers 20h30. Puis il n’a donné aucune nouvelle et son téléphone portable a cessé de fonctionner. La famille avait craint le pire, d’autant que le jeune homme n’était pas du genre à disparaître sans donner de nouvelles. Leur craintes étaient fondées, puisque le pire arriva.

Tout porte à croire que le défunt a été victime d’un accident de la route, en attendant les résultats de l’enquête policière.

I. B.