La Marsa | Le Palais Ahmed Bey rouvre ses portes

Le Palais Ahmed Bey, résidence historique du XIXe siècle située au cœur de La Marsa, a rouvert ses portes au public après une restauration exigeante et se prépare à devenir un nouvel espace culturel. Le projet allie préservation du patrimoine et réaménagement contemporain.

Les plans comprennent un espace culturel polyvalent, un restaurant avec terrasse panoramique et plusieurs suites d’accueil. Les travaux sont actuellement en cours et seraient achevés à 40 %.

Le palais, qui se trouve face au célèbre Café Saf-Saf et a été construit en 1847 par le comte Giuseppe Raffo, figure importante de la cour husseinite et proche de la famille régnante.

La propriété est ensuite passée à l’État beylical et a servi de résidence à la dynastie husseinite.

La résidence, qui s’étendait autrefois sur environ 14 hectares jusqu’à la mer, était abandonnée et dégradée depuis des décennies.

Une étape clé vers la préservation a été franchie en 2016, lorsque le Palais Ahmed Bey a été officiellement classé monument historique par l’Institut national du patrimoine (INP). Ce classement a constitué la première barrière au risque de démolition, apparu au fil des ans au profit d’un projet commercial.

Après une phase de vente initiée en 2019 avec des restrictions strictes quant à son utilisation, la propriété a été acquise par l’entrepreneur Mahmoud Redissi, qui a initié la revitalisation du complexe sous la supervision de l’INP. Redissi a expliqué à La Presse avoir financé les travaux sur ses propres fonds et des prêts bancaires, sans subventions publiques, visant à restaurer les salles et les décorations d’origine à partir de photographies d’époque. Parmi les interventions figuraient le remplacement des plafonds peints, l’installation de marbre «diagonal» et la restauration des salons d’honneur ornés de portraits des beys.

Le palais avant sa restauration.

La nouvelle vocation de l’espace repose sur trois piliers : un espace culturel pour les présentations littéraires, les expositions et le théâtre; un atelier de création artistique; un restaurant avec terrasse; et un nombre limité de suites.

Le programme culturel s’ouvrira avec une galerie d’art et une exposition d’architecture italienne, initiatives considérées comme essentielles à l’achèvement du projet de construction.

Le palais a déjà accueilli son premier événement : le 14 septembre, la présentation du livre ‘‘Cinq nuits à Varsovie’’ d’Hatem Bourial a eu lieu, en présence de l’ambassadeur de Pologne à Tunis et de représentants diplomatiques d’Autriche, d’Allemagne et de Wallonie-Bruxelles.

Cet événement a marqué la réouverture symbolique du site à la ville. La réouverture du Palais Ahmed Bey à La Marsa offre un modèle de synergie entre particuliers et institutions publiques pour la sauvegarde de biens historiques menacés, alliant conservation et durabilité économique. Son classement au titre des monuments historiques, le chantier en cours et les premiers événements laissent entrevoir une trajectoire de revitalisation qui pourrait servir de modèle à la Tunisie, où de nombreux bâtiments historiques attendent des interventions similaires.