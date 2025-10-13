Tunis | Non-lieu pour l’ancien ministre Riadh Mouakher

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près la Cour d’appel de Tunis a prononcé un non-lieu en faveur de l’ancien ministre de l’Environnement Riadh Mouakhar.

Cette décision rendue ce lundi 13 octobre 2025 a également concerné un cadre de la protection civile détaché auprès du ministère de l’Environnement et qui était poursuivi dans la même affaire.

En première instance de Tunis, ce dernier et Riadh Mouakhar avaient été condamnés à trois ans de prison dans cette affaire liée à un marché public conclu par le département dans l’Environnement pour l’achat de véhicules.

Les accusés avaient été remis en liberté provisoire en février denier, en attendant le jugement final de l’affaire, prononcé ce jour avec une annulation du jugement de première instance et un non-lieu en leur faveur du cadre de la protection civile et de l’ancien ministre

